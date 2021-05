'The Last of Us Part II': Microsoft lo considera el mejor de su clase

Microsoft hizo una reseña interna de 'The Last of Us Part II' considerándolo el mejor juego de su clase.

Ha pasado casi un año desde el lanzamiento de 'The Last of Us Part II'; sin embargo, el juego sigue relevante, ahora debido a una reseña de Microsoft.

En un documento filtrado (gracias al juicio de Epic vs Apple), se puede ver una reseña de Microsoft para 'The Last of Us Part II', alabando la obra de PlayStation.

Aunque no hay un nombre, quien da su opinión del juego señala que es "el mejor de su clase", estando muy por encima de cualquier cosa en consola y PC.

Siendo un estándar y modelo a seguir para los siguientes proyectos de Xbox, demostrando lo que se puede hacer para la nueva generación de consolas.

'The Last of Us Part II' también recibe elogios por su narrativa, personajes e historias, puntos que fueron polémicos para muchas personas en el estreno.

This is damning! Even Microsoft's own internal people are reviewing TLOU 2 & saying this stuff. 💀💀💀 pic.twitter.com/1T2h1F1tv3 — Another LED 🔴 (@JustAnLED) — Another LED 🔴 (@JustAnLED) May 2, 2021

Microsoft también lanzó una crítica puntal a 'The Last of Us Part II'

No todo son aplausos para 'The Last of Us Part II', Microsoft también lanzó una crítica puntal al juego en relación a su sistema de juego y entorno.

La reseña menciona que 'The Last of Us Part II' no tiene un buen gameplay de combate con armas, algo que persiste desde la primera entrega.

Además de que tiene diversas lagunas que en ocasiones lo convierten en un "simulador de caminata", más que en un juego de acción o sobrevivencia.

The Last of Us Part II Sony

Aún así concluyen que en general la obra de Naughty Dog es un gran logro para el PS4, y las críticas señaladas bien pueden pasar a segundo plano.

Pues incluso estas carencias se enmarcan muy bien en todo el contexto de 'The Last of Us Part II', siendo parte integral de la experiencia del juego.

En teoría, esto no debió de haber salido al público; no obstante nos deja ver cómo las compañías están al tanto de los proyectos de sus competidores.

Con información de Twitter.