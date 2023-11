The King of Fighters XIII Global Match es una nueva versión del que es considerado el mejor juego 2D de la legendaria franquicia de videojuegos.

Desde este momento debemos decir que The King of Fighters XIII Global Match está pensado más que nada en el aspecto competitivo de la obra.

Pues la gran mayoría de ajustes que se hacen van en torno al juego online, no tanto al apartado estético o de jugabilidad; si eres un veterano no encontrarás novedades en ese sentido.

Sin embargo, si amas el ambiente competitivo de KOF y el estilo clásico de los juegos de pelea, es probable que encuentres algo interesante en esta obra.

The King of Fighters XIII Global Match (SNK)

¿Cuáles son las novedades generales de The King of Fighters XIII Global Match?

Vayamos primero por los agregados en general de The King of Fighters XIII Global Match; que como mencionamos, son pocos en comparación con los agregados al online.

De entrada The King of Fighters XIII Global Match trae 36 peleadores, siendo una galería de personajes más amplia que la que se ofrecía en el juego original.

Algo a destacar es que no todos están desbloqueados, tendrás que cumplir algunos requisitos para poder usar a todos los competidores, como a la vieja usanza de los videojuegos.

Por otra parte, se mejora un poco la fluidez en el gameplay, con un mejor rendimiento gracias a las nuevas plataformas.

The King of Fighters XIII Global Match (SNK)

Fuera de esto el contenido es el mismo, sin algo que se sienta realmente fresco en The King of Fighters XIII Global Match.

Pues si bien tiene varios modos para un sólo jugador, la manera en que se cuenta la campaña se siente un tanto avejentada, con escenas semi estáticas y un sistema de opciones algo complejo.

Aún así el sistema de juego de The King of Fighters XIII Global Match se mantiene óptimo a pesar del paso del tiempo, con toda la esencia de la vieja escuela.

Aquí no tienes combos automáticos, por lo que te las tendrás que arreglar con los 4 botones principales; hacer los especiales también es más complejo que en la actualidad, aunque el Hyper Drive ayuda a hacer peleas más vistosas.

The King of Fighters XIII Global Match (SNK)

En cuanto a la estética, esta se mantiene bastante bien; los modelos de los personajes lucen hermosos, aunque algunos siempre preferirán el realismo de las primeras 7 entregas.

Pero es casi seguro que el colorido, efectos visuales, gran banda sonora y una de las últimas interpretaciones de las voces originales de los peleadores, se ganará el corazón de más de uno.

¿Cuáles son las novedades online de The King of Fighters XIII Global Match?

Como ya mencionamos, es en el online donde The King of Fighters XIII Global Match brilla en todo lo alto.

De entrada SNK le metió Rollback Netcode a The King of Fighters XIII Global Match, lo cual hace que las partidas sean más estables y se eliminen casi por completo problemas como la latencia.

Otra cosa que tenemos es la llegada del Lobby, el cual te permite entrar más rápido a las partidas, además de ver varios juegos que se estén llevando a cabo en el momento.

Hablando de esto, tenemos que mencionar el Modo Espectador, donde no sólo puedes ver las partidas de los demás jugadores, sino que incluso puedes pausar la acción.

The King of Fighters XIII Global Match (SNK)

No importando que el combate se esté llevando a cabo en vivo. Esto ayuda sobretodo a los jugadores más competitivos para analizar y aprender de sus errores, así como de personas más expertas.

Eso sí, hay que mencionar que por muchas integraciones que haga SNK al online de The King of Fighters XIII Global Match, si tu conexión es mala no podrás disfrutar de nada de esto.

No obstante, con tener una conexión mínima de 10 megas en LAN, es más que suficiente para tener una buena experiencia con el juego.

Sobretodo recomendamos jugar The King of Fighters XIII Global Match con cable, pues la transferencia de datos es más estable y se sufre menos de desconexiones intempestivas.

¿Vale la pena The King of Fighters XIII Global Match?

The King of Fighters XIII Global Match es un muy buen juego de peleas en 2D, el apelativo de “el mejor de la franquicia” le queda muy bien en realidad.

Sobretodo disfrutarás The King of Fighters XIII Global Match si eres alguien que va por la escena competitiva de los títulos de pelea.

Si no es así, la obra en sí misma es bastante interesante; esto a pesar de que mantenga ciertas prácticas viejas que actualmente ya están superadas, sobretodo en modos offline.

Todo fan de la franquicia o de los combates uno a uno, debería de darle una probada a este clásico, por lo menos una vez en su vida.