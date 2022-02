‘The King of Fighters XV’ hará que recuerdes tu época en las arcades (RESEÑA)

‘The King of Fighters XV’ hará que recuerdes tu época en las arcades, pues mantiene esa esencia de los antiguos juegos de peleas, al mismo tiempo que renueva en varios aspectos la saga.

‘The King of Fighters XV’ es una extraña mezcla entre pasado y presente que se ajusta muy bien, dando el peso necesario a cada uno de sus elementos.

Incluso el criticado aspecto estético de la entrega pasada tiene una mejora sustancial en ‘The King of Fighters XV’, con un mejor diseño de personajes y animaciones más fluidas.

The King of Fighters XV (SNK)

Todo sin olvidar un gameplay adecuado, que si bien fue aún más simplificado en su base, se le agregaron opciones suficientes para que los más clavados de ‘The King of Fighters XV’ profundicen en su estructura.

Para ser el primer juego de peleas grande para la actual generación de consolas, ‘The King of Fighters XV’ cumple muy bien su objetivo.

Pero dejémonos de descripciones vagas y analicemos punto por punto a ‘The King of Fighters XV’.

¿De qué trata ‘The King of Fighters XV’?

Fiel a su tradición, ‘The King of Fighters XV’ tiene una historia bien elaborada; si bien no está a la altura de la legendaria Saga de Orochi, es lo suficientemente efectiva para mantenerte atento.

Luego de una desastroza edición XIV, se decide organizar un ‘The King of Fighters XV’ con varios de los peleadores clásicos de los torneos, así como algunos regresos inesperados y nuevos retadores.

Así ‘The King of Fighters XV’ nos introduce a Isla y Dolores, dos nuevas peleadoras que buscan a Shun’ei, pues es la clave del misterio detrás de Verse y la rotura de tiempo-espacio que sucedió recientemente.

Pero claro, ‘The King of Fighters XV’ no sería tal si no hubiera intriga detrás y conforme avanza el torneo vamos conociendo la verdad detrás del regreso de peleadores, así como la naturaleza de Isla y Dolores.

The King of Fighters XV (SNK)

Aunque se ve que SNK trata de unir todas las tramas de la franquicia en ‘The King of Fighters XV’, el guión no está tan bien trabajado como lo estuvo en sus primeras 4 entregas.

Aún así es excusa suficiente para darle una oportunidad al Modo Historia de ‘The King of Fighters XV’, sobretodo por aquellos que han seguido a la franquicia desde sus inicios.

‘The King of Fighters XV’ cuenta con mucho fan service en su narrativa y tiene algo para todos, pues recorre todos los arcos del juego hasta el momento, trayendo varios recuerdos, no importando con cuál “KOF” iniciaste.

Además es de agradecer que SNK mantuviera el estilo clásico de las arcades en la narrativa, pues además de la trama general, cada equipo de ‘The King of Fighters XV’ tiene su mini-historia.

The King of Fighters XV (SNK)

Incluso los equipos editados tiene su propia trama en ‘The King of Fighters XV’, esto le suma muchas horas de juego al título, pues te entretendrás tratando de ver todos los finales.

Eso sí, hay que mencionar que el Modo Historia de ‘The King of Fighters XV’ no es muy difícil en “Normal”, ni siquiera el jefe final te causará tantas molestias, lo cual puede ser un tanto decepcionante para los fans.

¿Cómo se juega ‘The King of Fighters XV’?

Si jugaste la entrega pasada, ‘The King of Fighters XV’ tiene prácticamente la misma configuración de botones y comandos; sin embargo, antes de que pienses que es un refrito, hay algunas cosas que lo ponen interesante.

Primero tenemos el regreso del sistema Max en ‘The King of Fighters XV’, que gasta unas barra de poder para darnos una ligera ventaja sobre nuestro oponente en un momento determinado.

Además ahora se puede activar un mini-estado Max, el cual tiene una duración y poder inferior; pero nos puede sacar de un apuro en ‘The King of Fighters XV’.

Asimismo ‘The King of Fighters XV’ integró nuevos Guard Cancel, ahora no sólo podremos romper combos y agarres, también los movimientos especiales y los CLIMAX, dejándonos en una posición de ventaja.

Ángel KOF XV (SNK)

Aún más, ‘The King of Fighters XV’ cuenta con un Guard Cancel que no sólo aleja o rompe el ritmo del rival, también lo deja inmóvil por unos segundos; eso sí, toma en cuenta que esto gastará parte de la barra de poder.

En la ofensiva, ‘The King of Fighters XV’ mantiene el botón de golpe débil como un combo predeterminado, el cual puede acabar con un movimiento especial si tienes por lo menos una barra de poder.

Hay que mencionar que ‘The King of Fighters XV’ te permite intercambiar ese movimiento especial si en lugar de presionar golpe débil al final del combo, pulsas otro botón.

A señalar que ahora si tienes dos barras de poder, automáticamente harás un especial doble al final del combo débil y si juntas tres desatarás un CLIMAX en ‘The King of Fighters XV’.

The King of Fighters XV (SNK)

Así es, los CLIMAX fueron simplificados en ‘The King of Fighters XV’, aún pueden hacerse de manera manual; pero no dudamos que muchos aprovechen su automatización.

Es probable que esto provoque división entre los jugadores de ‘The King of Fighters XV’, pues habrá quienes vean esto como algo bueno para jugadores nuevos, mientras que otros lo tacharán de “casual”.

¿Qué más ofrece ‘The King of Fighters XV’?

Además del modo historia, ‘The King of Fighters XV’ trae las opciones clásicas de un juego de peleas, es decir, multijugador online y local, versus contra la IA, práctica, tutoriales, misiones y galería.

El Modo Online de ‘The King of Fighters XV’ sin duda será el más solicitado; te podemos decir que en nuestra experiencia, este está muy bien implementado y no tuvimos problemas de lag.

Claro, toma en cuenta que jugamos ‘The King of Fighters XV’ en un momento de bajo tráfico, no sabemos realmente cómo funcionarán los servidores ya con jugadores de todas las plataformas.

Algo a señalar es que ‘The King of Fighters XV’ emplea un curioso sistema de rango, pues no te asignará el más bajo por default, en su lugar te pedirá que pelees 3 combates contra la IA, del resultado de esto te asignará un rango.

The King of Fighters XV (SNK)

Básicamente ‘The King of Fighters XV’ evalúa tu desempeño con el fin de hacer más justo el matchmaking, los jugadores más avanzados pasarán inmediatamente a rangos superiores.

Esto evita peleas injustas en ‘The King of Fighters XV’, ayudando a que novatos e intermedios avancen a su propio ritmo y expertos tengan un reto desde el primer momento.

Por el lado de los Tutoriales, estos te enseñan las cosas más básicas del juego, incluyendo todos los nuevos aspectos; están muy bien explicados y sirven para darte una idea general del gameplay.

En cuanto a las Misiones, se tratan en sí de retos de combos, donde ‘The King of Fighters XV’ te pide que realices una serie de combinaciones con cada uno de los personajes.

The King of Fighters XV (SNK)

Esto bien puede tomarse como una práctica avanzada y sirve muy bien para complementar los mencionados Tutoriales de ‘The King of Fighters XV’.

Finalmente la Galería es eso, un compilado de canciones y videos del juego, principalmente los finales de los equipos; a señalar que en el apartado musical se puede desbloquear las melodías de la saga ‘The King of Fighters’.

¿Cómo se ve ‘The King of Fighters XV’?

Uno de los aspectos más criticados de la entrega 14 fue su aspecto estético, pues muchos consideraron que se veía inferior; ‘The King of Fighters XV’ arregla eso.

Si bien ‘The King of Fighters XV’ mantiene el mismo diseño de personajes y paleta de colores brillantes; se han hecho mejoras en cuanto a las animaciones, los cuadros por segundo y efectos generales.

Asimismo ‘The King of Fighters XV’ presenta mejores expresiones faciales en todos los peleadores y peleadoras, lo que les da un mayor rango de expresión, sobretodo en las cinemáticas.

Hablando de estas escenas, además de los cortes en la historia, los “encuentros especiales” están de regreso en ‘The King of Fighters XV’, de una forma muy interesante.

The King of Fighters XV (SNK)

Ahora cuando dos rivales se encuentren en ‘The King of Fighters XV’, se desatará una pequeña secuencia animada que recuerda a los retos en las arcades y le agrega mucho valor al juego.

Lo único malo de todo esto es que fuera de los finales canónicos de ‘The King of Fighters XV’, el resto de los desenlaces se mantiene como videos con imágenes estáticas.

En cuanto a la mezcla de sonido, ‘The King of Fighters XV’ lo hace muy bien, las canciones son buenas, las voces también están trabajadas y los efectos de sonido son espectaculares.

Incluso SNK se dio a la tarea de traer de regreso o mantener varios de los sonidos icónicos de la franquicia (así como melodías) en ‘The King of Fighters XV’.

Kula Diamon en KOF XV (SNK)

Por último, en cuanto a lo técnico tampoco tenemos quejas realmente con ‘The King of Fighters XV’, el juego funciona muy bien y no notamos glitches o bugs que arruinaran la experiencia.

Nuestro único comentario al respecto sería con el control; jugamos ‘The King of Fighters XV’ en un DualSense y este no es el mando más adecuado para un juego de peleas.

Los botones del DualSense son demasiado suaves e irónicamente eso hace que el manejo de los personajes en ‘The King of Fighters XV’ se sienta algo tosco.

¿Vale la pena ‘The King of Fighters XV’?

Para toda persona que se precie de ser fan de los juegos de pelea, ‘The King of Fighters XV’ es un obligado, estamos hablando de un gran título por donde quiera que se le vea.

Es cierto que se simplificaron ciertas cosas en ‘The King of Fighters XV’, como los CLIMAX; pero eso no le quita la profundidad al título, pues sigue igual de retador que siempre.

Además la historia, aunque no es nada del otro mundo, logra impactar de cierta forma el universo de la saga, lo cual agradará a todos los fans que quiera conocer el trasfondo de ‘The King of Fighters XV’.

Ángel KOF XV (SNK)

‘The King of Fighters XV’ es sin lugar a dudas el juego perfecto para la “reta” en este aún inicio de generación, ya sea en el online o con tus amigos en su multijugador local.

‘The King of Fighters XV’ es divertido, sus personajes se mantienen igual de carismáticos y tiene mucho contenido por descubrir, incluso si lo juegas en solitario.

Sin lugar a dudas ‘The King of Fighters XV’ entra dentro de los 5 mejores juegos de la saga al lado de leyendas como ‘KOF 97′ y ‘KOF 2002′.