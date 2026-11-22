Bandai-Namco anunció el regreso de The Gundam Base a la CDMX por segundo año consecutivo, una pop-up store para los fans en este fin de año.

Si te interesa ir a The Gundam Base en CDMX, a continuación te daremos todos los detalles para que te vayas preparando.

Fecha y horario de The Gundam Base en CDMX

The Gundam Base en CDMX estará en la calle Presidente Masaryk 148, en la colonia Polanco. Es de entrada gratuita, aunque es posible que tengas que hacer fila.

Los fans podrán ir a The Gundam Base en CDMX de lunes a domingo del 27 de noviembre al 20 de diciembre. Serán 24 días de actividades y lanzamientos exclusivos.

Durante todos esos días, el horario regular será de 10:00 a. m. a 7:00 p. m., por lo que los fans tendrán oportunidad de ir en el momento que más les convenga.

¿Qué habrá en The Gundam Base en CDMX?

En The Gundam Base en CDMX, los asistentes tendrán acceso a una selección de mercancía exclusiva y ediciones especiales limitadas que se renovarán mediante estrenos semanales.

Como suele suceder, The Gundam Base en CDMX contará con modelos a escala de kits cotizados, junto a figuras de las diversas entregas de la legendaria saga de anime.

Asimismo, se incluirán más de 40 máquinas de Gashapon, artículos de papelería oficial, figuras clásicas de Banpresto y, por primera ocasión en México, loterías de Ichiban Kuji de Gundam.

The Gundam Base (Bandai-Namco)

Todo se complementará con exhibiciones temáticas y estatuas de tamaño real/emblemáticas del RX-78-2 Gundam y Nu Gundam.

Los fines de semana operará un laboratorio de armado con mesas acondicionadas para que los fans ensamblen su primer Model Kit.

Además, se mantendrá activa una estación ambiental para recolectar el plástico de los runners y cápsulas vacías, material que se entregará al Banco de Tapitas para respaldar el tratamiento de niños con cáncer.