Un sólo éxito tuvo Disney en todo 2023, pues la taquilla de Wish no pudo alcanzar siquiera el segundo lugar en su estreno, siendo superada por Los Juegos del Hambre y Napoléon.

La taquilla de Wish abrió con unos decepcionantes 31.7 mdd (542 mdp) en Estados Unidos y 17.3 mdd (296 mdp) en el resto del mundo , para un total de 49 mdd (838 mdp) .

Pésimos números para una película que costó 200 mdd (3.4 mil mdp) y que pretendía cerrar por todo lo alto los 100 años de Disney.

Hablando de Disney, The Marvels se sigue hundiendo, en su tercer semana cayó hasta el sexto lugar con 187 mdd (3.2 mil mdp) acumulados , estando aún lejos de los 220 mdd (3.7 mil mdp) de su producción.

Wish de Disney (Disney)

Los Juegos del Hambre y Napoléon aplastan a la taquilla de Wish

Mientras que la taquilla de Wish es una decepción, las grandes ganadoras del fin de semana de Thanksgiving son Los Juegos del Hambre y Napoleón.

Los Juegos del Hambre suma su segunda semana en primer lugar, ahora con un acumulado de 200 mdd (3.4 mil mdp) , superando por mucho los 100 mdd (1.7 mil mdp) de producción .

Si bien aún no está en el rango de entregar ganancias, podemos decir que de momento está “tablas” en lo que costo se refiere; además de que se le augura un tercer fin de semana en primer lugar.

Toda vez que Wonka, su única competencia real, se estrenará hasta la primera semana de diciembre.

Por su parte Napoléon abré con 78.8 mdd (1.3 mil mdp) a nivel mundia l, ganando el segundo puesto de la taquilla esta semana.

Si bien son números bastante malos para una película de 200 mdd (3.4 mil mdp) (ya lo vimos con la taquilla de Wish); en este caso no son tan importantes para su productora, que no es otra que Apple.

Como el caso de Los Asesinos de la Luna, lo que quiere Apple con estas películas es ganar posicionamiento en la industria para la temporada de premios, no tanto que sean éxitos comerciales, pues son obras pensadas para Apple TV+.

Napoleón de Joaquin Phoenix ( Apple TV+ / Sony Pictures)

La taquilla de Wish despide por todo lo alto a Five Nights at Freddy’s

Con la llegada de la taquilla de Wish, la película que comienza a salir de cartelera es Five Nights at Freddy’s.

Sin embargo, a diferencia de la pésima taquilla de Wish, Five Nights at Freddy’s se va por todo lo alto con 295 mdd (5 mil mdp) .

Estamos hablando de uno de los mayores éxitos del otoño de 2023, ya que la película sólo costó 20 mdd (342 mdp) .

Aunque el filme de Universal perdió la mayoría de sus salas para este momento; se espera que con las que queden en las próximas semanas supere los 300 mdd (5.1 mil mdp).

Five Nights at Freddy’s (Universal)

Con información de Variety y Box Office Mojo.