Wish de Disney es el último estreno que tendrá el estudio en este 2023, siendo una película especial pues es la que cerrará y celebrará los 100 años.

Sin embargo, parece que Wish de Disney se mantendrá en la cartelera baja que ha manejado la compañía en todo el año; por lo menos eso indica su calificación en Rotten Tomatoes.

El filme apenas si logra un tímido 63% de aprobación en su calificación de Rotten Tomatoes, indicando que se trata de una película pasable.

Calificación Rotten Tomatoes Wish de Disney (Especial)

La cosa no mejora en Metacritic, donde la película fue despreciada al tener un 52 de 100.

Calificación Metacritic Wish de Disney (Especial)

¿Qué dicen en Rotten Tomatoes sobre la calificación de Wish de Disney?

La calificación de Rotten Tomatoes de Wish de Disney se debe principalmente a que la crítica considera que la película es floja, no siendo digna de una celebración de 100 años.

The Messenger menciona en Rotten Tomatoes que en Wish de Disney “Ariana DeBose canta algunas buenas canciones, pero esta supuesta celebración del centenario fracasa”.

Film Threat considera que “El mayor error es la historia misma. La fundamentación narrativa falla entre el concepto de deseos y sueños.”

En Austin Chronicle son más puntuales al señalar “Lo que podría haber sido una hermosa celebración del pasado de Disney, termina siendo una gran búsqueda de referencias mal diseñada.”

¿Cuándo se estrena Wish de Disney en México? La película ya tiene fecha (Disney)

La calificación en Rotten Tomatoes de Wish de Disney termina sepultando la celebración de 100 años

Con la calificación en Rotten Tomatoes de Wish de Disney, se puede decir que la celebración de los 100 años no fue lo que se hubiera esperado.

Pues en general todos los estrenos de Disney (salvo uno) tuvieron una pésima calificación en Rotten Tomatoes, además de ser fracasos en taquilla.

Wish no sería la excepción, pues de momento la película no está llamando mucho la atención, lo que ya augura una muy baja recaudación.

Sobretodo si se toma en cuenta que tuvo un costo de 200 mdd (3.4 mil mdp), necesita hacer tres veces esa cantidad para tener una ganancia moderada; algo que desde ahora luce difícil.

Con información de Rotten Tomatoes.