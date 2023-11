Wish de Disney ya está en cines de México desde este jueves 23 de noviembre, por ello muchos ya preguntan si hay escenas post créditos.

Recordemos que actualmente gran parte de las películas comerciales tienen escenas post créditos, de ahí la duda con Wish de Disney.

Siendo el filme que festeja los 100 años del estudio, el tener contenido después de los créditos era algo que serviría para hacer algún homenaje especial a la historia de la empresa.

Es por ello que en seguida te diremos si hay alguna secuencia especial en después del final de la película; te advertimos que podría haber algunos spoilers.

Wish de Disney

¿Wish de Disney tiene escenas post créditos?

Podemos confirma que Wish de Disney SÍ tiene escenas post créditos; en realidad es sólo una secuencia que llega hasta el final de todo el metraje.

Aunque a diferencia de otras escenas post créditos, la de Wish de Disney no anuncia ni una secuela ni expande la historia que acabas de ver.

Aquí haremos un pequeño SPOILER, por si quieres sorprenderte cuando vayas a la película.

Una vez hecha la advertencia, en esta escena sólo aparece uno de los personajes tocando la guitarra en la noche; lo interesante es que interpreta la canción “When You Wish Upon A Star”.

Esta melodía se podría decir que es el “himno de Disney”, apareciendo por primera vez en la película animada de Pinocho de 1940.

En Wish es más que nada un pequeño homenaje a la compañía y en específico a Walt Disney, pues el personaje que toca la guitarra es la representación de este.

Wish de Disney (Disney)

¿Hay algo más en Wish de Disney aparte de la escena post créditos?

Si bien Wish de Disney no tiene más escenas post créditos, la película si tiene algo especial además de la secuencia de “When You Wish Upon A Star”.

Durante los créditos de Wish de Disney se hace referencia a todas las películas de Disney Animation Studios, desde Blanca Nieves y los Siete Enanos, hasta Mundo Extraño.

Quienes sean fans de las referencias les gustará ver todo lo que aparece en los créditos, pues aparecen diversos personajes importantes de los filmes de Disney.

Sin lugar a dudas, Wish esconde un gran homenaje para uno de los estudios de cine más relevantes del Siglo XX y parte del XXI.