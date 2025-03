Split Fiction es el nuevo videojuego multijugador en modo cooperativo que se estrena este 6 de marzo pero ¿realmente vale la pena?

Si eres un fan de las historias surrealistas, conspiraciones corporativas y sobre todo, la acción en pareja, definitivamente deberías jugar Split Fiction de Hazelight Studios.

Y te explicamos el porqué en esta reseña de 6 puntos, en donde desvelaremos porque Split Fiction es una de las mejores propuestas para este 2025:

Split Fiction atrae la atención gracias a su modalidad multijugador cooperativa Split Fiction no se conforma con un solo modo de juego La historia de misterio y conspiración, es el hilo conductor que te hará querer saber más Desde el minuto uno, la acción está presente en Split Fiction Hay guiños a otros juegos que reconocerás en Split Fiction Split Fiction es el juego ideal para todo gamer amante de la acción

Split Fiction (Hazelight Studios)

Split Fiction atrae la atención gracias a su modalidad multijugador cooperativa

Una de las cosas que caracterizan a Split Fiction, es que desde su inicio este videojuego no puede ser jugado si no es acompañado.

Es decir que desde el principio se muestra a Split Fiction como un juego cooperativo multijugador y, sí o sí debes jugar en pareja para comenzar esta aventura.

También está la opción de unirte en multilínea con otros jugadores; pero en esencia, se requieren mínimo a dos personas para poder arrancar Split Fiction.

Y aunque al principio suena un poco extraño el porqué se necesitan de dos personas para probar Split Fiction, durante la historia se revela el motivo.

La historia sigue a Mia y Zoe, quienes quedan prisioneras en un mundo de fantasía cuando quedan conectadas a una máquina para robar ideas por parte de una supuesta editorial de libros.

Así que desde el arranque de Split Fiction, te pedirá configurar los controles de cada quien, así como el nivel de dificultad y demás para hacer de esta una experiencia agradable al lado de un amigo, familiar o compañero de juegos.

Y de hecho, conforme avanzas en la historia, Split Fiction definitivamente es más disfrutable con un compañero en donde, literalmente deberás apoyarte de él para avanzar a los siguientes niveles.

De lo contrario, Split Fiction no solo se haría un tanto pesado, sino también menos disfrutable y es entendible el porqué se requiere de alguien a tu lado.

Split Fiction (Hazelight Studios)

Split Fiction no se conforma con un solo modo de juego

Split Fiction es un juego multijugador que, aunque al principio suena extraño que se necesite de dos jugadores, conforme avanza la historia lo entiendes.

Pues desde el principio, Split Fiction comienzan a jugar con diferentes modalidades de juego, es decir que en cada historia que se toque, se jugará de manera diferente.

Por lo que Split Fiction no deja acostumbrarse a un solo tipo de juego, y conforme avanzas los niveles, deberás experimentar varios modos de juegos.

Es decir desde un shooter, aventura, peleas, resolver puzzles y hasta parkour para avanzar en Split Fiction.

Al igual que el anterior juego de Hazelight Studios, It Takes Two, Split Fiction se arriesga con la modalidad multijugador cooperativa con pantalla dividida asumiendo el rol de Zoe y Mia.

Ambos jugadores deberán jugar juntos y apoyarse para poder salir del mundo de fantasía en el que han quedado sumidas pero, al estar conectadas, las historias dentro de su mente se van combinando.

He ahí el porqué de los diferentes modos de juego que se presentan en Split Fiction, ya que se entrelaza con las historias de ciencia ficción de Zoe y el mundo de fantasía de Mia.

Habrá que superar desde plataformas, disparar a naves y luchas contra enemigos, hasta superar desafíos que involucren a seres mitológicos como Trolls, Brujos, Dragones y demás.

Split Fiction (Hazelight Studios)

La historia de misterio y conspiración, es el hilo conductor que te hará querer saber más

Como ya se dijo, en Split Fiction se plantea una historia de conspiración luego de que varios escritores sin haber sido publicados por alguna editorial, son de repente llamados para que sus historias se publiquen.

Sin embargo, es una trampa de la compañía para meterlos en una máquina y sumirnos en un sueño individual de sus propias historias, y así robarles las ideas que tengan.

Al resistirse a entrar a esta máquina, Zoe cae en la burbuja de Mía y es así como sus historias se combinan pero, en cada una de ellas hay un fallo que les permitirá avanzar y averiguar cómo salir de ahí.

Mientras que ambas deben enfrentarse a los peligros de sus propias ideas e historias, mientras que en el mundo real, la compañía hará de todo para impedirleselos.

Es por eso que descubrir esta conspiración y evitar que les roben las ideas, será crucial para seguir avanzando en el juego no solo para sobrevivir a los peligros que se enfrentan, sino para llegar al fondo de todo.

Split Fiction (Hazelight Studios)

Desde el minuto uno, la acción está presente en Split Fiction

Como ya se dijo, desde el primer momento en el que Zoe cae en la máquina de Mia y sus historias se combinan, la acción comienza sin darte tiempo si quiera a ponerle atención al tutorial.

Aunque realmente la forma de jugar es bastante intuitiva; especialmente para aquellos que están acostumbrados a jugar diferentes tipos de videojuegos y modalidades.

Al principio, aunque si te explican cómo funcionan los controles en Split Fiction, esto se va haciendo sobre la marcha y puede ser un poco complicado y complejo para alguien que toma por primera vez un mando.

O incluso para alguien que no está acostumbrado a reaccionar tan rápido en un juego de aventura o shooter, incluso uno estilo survival.

Por lo que en ocasiones, el que haya tanta acción al mismo tiempo en Split Fiction y que están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo, puede llegar a aturdir a alguno de los jugadores o llegar a desesperar y perder el interés.

Pues hay algunos niveles en Split Fiction que pueden llegar a sentirse excesivamente difíciles o repetitivos en el caso de no poder lograr superar la meta; aunque existan los puntos de guardado y control automático.

No obstante, si no es el caso y continúas intentando en Split Fiction, se supera con creces y pasas al siguiente nivel y a la siguiente modalidad del videojuego.

Split Fiction (Hazelight Studios)

Hay guiños a otros juegos que reconocerás en Split Fiction

Al decir que hay varios modos de juegos y estilos en Split Fiction, también hace recordar innegablemente a otros que tienen una temática similar.

Empezando desde el principio en donde la máquina en donde meten a los escritores, incluidas a Mía y Zoe, recuerda bastante al Animus de Assassin’s Creed para acceder a las memorias de su ADN.

Aunque en Split Fiction le cambian esta historia y la máquina accede a las historias que los escritores han creado en sus cabezas.

También está el parkour que es un recurso utilizado en muchos juegos, tales como Assassin’s Creed, Titan Fall, Cyber Hunter y más.

También está la modalidad de shooter como Galaxy Attack, Overwatch, Call of Duty, Halo, entre otros.

Y los juegos que mezclan la fantasía como World of Warcraft, The Witcher, The Elder Scrolls, y demás.

Split Fiction (Hazelight Studios)

Split Fiction es el juego ideal para todo gamer amante de la acción

En conclusión, Split Fiction es un juego que definitivamente vale la pena sí:

Eres más de jugar con compañeros que en solitario Te gusta probar diferentes estilos de videojuegos

En Split Fiction la trama es bastante interesante, aunque en realidad puede quedar en segundo plano al experimentar los diferentes modos de juego.

Especialmente porque son parte de las personalidades tan contrastantes de Mía y Zoe que se reflejan en cada una de sus historias.

Split Fiction manda este mensaje en donde si bien las personalidades, gustos e historias pueden parecer que no existe compatibilidad, siempre hay un punto medio.

Los cuales pueden usarse para crear soluciones creativas y, en el caso de Split Fiction, salir de los problemas tanto de sus historias como de la conspiración de la que fueron presas y ahora luchar por salir de ahí.

Por lo que en definitiva, Split Fiction es un gran videojuego con buenas ideas que pueden mantener entretenido al jugador por varias horas, especialmente al probar con las diferentes modalidades.

Se espera que Split Fiction salga este 6 de marzo para consolas de nueva generación como Xbox One S/X, PS5 y PC.

Split Fiction (Hazelight Studios)