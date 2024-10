A Quiet Place: The Road Ahead llega en una era donde los juegos basados en películas no son algo habitual, es por ello que este desarrollo sorprende bastante.

Sin olvidar que A Quiet Place: The Road Ahead cuenta con un concepto interesante, pues trata de recrear la atmósfera del universo cinematográfico de manera interactiva.

Lo cual nos da uno de los títulos de terror más innovadores de la actualidad; aunque eso no lo exenta de tener algunos errores puntuales.

Quedándose como un título mediano, y un interesante primer intento de la franquicia en traspasar su medio original.

A Quiet Place: The Road Ahead (Stormind Games)

¿De qué trata A Quiet Place: The Road Ahead?

A Quiet Place: The Road Ahead se desarrolla en el mismo universo postapocalíptico que las películas, donde el mundo ha sido invadido por extraterrestres de oído hipersensible.

Aunque A Quiet Place: The Road Ahead no toma lugar en ninguna de las historias que hemos visto hasta ahora, siendo una narración original e independiente de estas.

El juego nos pone a los jugadores en la piel de Alex, uno de los muchos sobrevivientes a la invasión, quien como el resto de la humanidad, busca llegar a un lugar seguro.

A lo largo del juego, descubrimos fragmentos del pasado de protagonista, tanto de los primeros días de la invasión, como de su vida antes de que se acabara el mundo.

A Quiet Place: The Road Ahead (Stormind Games)

Con esto, A Quiet Place: The Road Ahead nos da un un personaje bien desarrollado, con motivaciones claras y un arco narrativo que evoluciona a lo largo del juego.

Su lucha por sobrevivir y proteger a sus seres queridos añade una dimensión emocional que conecta a A Quiet Place: The Road Ahead con la esencia de las películas.

Además los personajes secundarios también están bien desarrollados y añaden profundidad a la narrativa, pues cada uno tiene su propia historia y contribuye al desarrollo de la trama.

Esto mediante las interacciones y diarios ocultos, ofreciendo una visión más completa del mundo postapocalíptico.

A Quiet Place: The Road Ahead (Stormind Games)

No obstante, algunos fans de las películas y del género de terror en sí, podría encontrar la trama un tanto predecible y poco interesante.

Ya que a pesar de todas sus virtudes, cae en varios lugares comunes, y no se aleja mucho de lo que ya hemos visto en el cine.

¿Cómo se juega A Quiet Place: The Road Ahead?

Tal vez el punto más fuerte de A Quiet Place: The Road Ahead es su gameplay, el cual pone al sonido como la mecánica principal.

El sonido en A Quiet Place: The Road Ahead no es solo un elemento estético. Los jugadores deben moverse en silencio para no ser detectados por las criaturas.

Si bien esto puede parecer “normal”, pues juegos como The Last of Us o Metal Gear Solid, ya han puesto ese énfasis en ocultarse y pasar desapercibidos.

La diferencia está en el uso del micrófono, que también permite que los sonidos del entorno del jugador afecten el juego, llevando la inmersión a un nuevo nivel.

A Quiet Place: The Road Ahead (Stormind Games)

Sea el micrófono del headset, o del control que estes usando (si este cuenta con uno integrado), haciendo que al experiencia se sienta más “realista”.

Los desarrolladores han utilizado esto de manera brillante en A Quiet Place: The Road Ahead, creando situaciones donde hasta el menor ruido puede desencadenar una cadena de eventos desastrosos.

Así se logra captar la atmósfera opresiva de las películas, manteniéndote en estado constante de alerta.

A esto hay que sumar que los niveles están diseñados de manera meticulosa, ofreciendo una mezcla de áreas abiertas y espacios cerrados que requieren diferentes enfoques para avanzar.

A Quiet Place: The Road Ahead (Stormind Games)

Los entornos son variados y detallados, desde bosques oscuros hasta ruinas urbanas, cada uno con sus propios desafíos y peligros.

Si bien cuentas con algunas armas y un sistema de combate, hasta cierto punto esto es meramente decorativo, pues lo ideal siempre es evitar cualquier tipo de conflicto con los extraterrestres.

Aunque debemos de reconocer que la mecánica del sonido puede ser cansada a la larga, sobretodo porque existe una irregularidad en la dificultad del juego.

Habrá ocasiones donde no importa que tengas una fiesta tanto dentro como fuera del juego, no serás detectado; mientras que en otras, incluso pestañear siginficará verte acosado por varios enemigos.

A Quiet Place: The Road Ahead (Stormind Games)

Además está el hecho de que siempre puedes jugar con el micrófono desconectado, lo que eliminará gran parte de la mecánica principal y afectará también la volátil dificultad de la obra.

¿Cómo se ve A Quiet Place: The Road Ahead?

La calidad gráfica de A Quiet Place: The Road Ahead es impresionante para un juego de un estudio relativamente desconocido como lo es Stormind Games.

Los entornos de A Quiet Place: The Road Ahead están detallados en todos los aspectos, con el afán de entregar una experiencia inmersiva.

Por su parte, la iluminación y los efectos visuales son especialmente notables, presentando escenarios devastados por donde apenas si se filtran algunos destello de luminarias.

Claro, no esperes algo de un nivel de un Hellblade 2, pues cosas como el diseño de personajes humanos tiene algunos fallos.

A Quiet Place: The Road Ahead (Stormind Games)

Aún así el trabajo de la desarrolladora es bastante notable, sobretodo tratándose de un juego de una franquicia establecida fuera del entretenimiento electrónico.

Obviamente lo que más destaca en este apartado de A Quiet Place: The Road Ahead es el diseño de sonido.

Como ya mencionamos, el sonido en A Quiet Place: The Road Ahead es impresionante, con una gran atención al detalle.

Cada elemento sonoro, desde el crujido de las hojas hasta el rugido de las criaturas, está cuidadosamente diseñado para añadir tensión.

A Quiet Place: The Road Ahead (Stormind Games)

Además de que se cuenta con una muy buena actuación de voz en inglés, por lo menos en las secciones donde los personajes puede hablar libremente.

¿Vale la pena A Quiet Place: The Road Ahead?

A Quiet Place: The Road Ahead es una experiencia de terror destacada, a pesar de que cuenta con sus fallos en diversos apartados.

Pero incluso con estos, A Quiet Place: The Road Ahead logra capturar la esencia de la franquicia cinematográfica.

Con su atmósfera tensa, uso innovador del sonido y diseño de niveles bien pensado; lo cual te dará varias horas de entretenimiento, sobretodo ahora que se acerca la temporada de Halloween.

No se convertirá en un clásico instantaneo; pero es un digno integrante de esta nueva ola de survival horror que estamos viendo en la industria del videojuego.