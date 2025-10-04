Faltan casi 2 años para que podamos ver Spider-Man: Beyond the Spider-Verse de Sony y Marvel; sin embargo, los fans ya están emocionados, pues el elenco de voces a comenzado a grabar sus diálogos.

Si quieres saber quién estará de regreso en Spider-Man: Beyond the Spider-Verse de Sony y Marvel , a continuación te daremos toda la información al respecto del elenco de voces.

Spider-Man: Beyond the Spiderverse (@DiscussingFilm / X)

Elenco de voces de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

A continuación te daremos al elenco de voces de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse de Sony y Marvel, confirmado hasta el momento, si ves que falta algún personaje es porque o no ha sido anunciado su regreso, o aún no graban sus diálogos.

Este es el elenco de voces de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse al momento:

Shameik Moore de 30 años como Miles Morales / Spider-Man

Hailee Steinfeld de 28 años como Gwen Stacy / Spider-Woman

Jason Schwartzman de 45 años como Dr. Johnathon Ohnn / The Spot

Karan Soni de 36 años como Pavitr Prabhakar / Spider-Man India

Daniel Kaluuya de 36 años como Hobie Brown / Spider-Punk

Nicolas Cage de 61 años como Peter Parker / Spider-Man Noir

Marvin Jones III de 49 años como Lonnie Lincoln / Tombstone

Oscar Isaac de 46 años como Migule O’Hara / Spider-Man 2099

Greta Lee de 42 años como Lyla

Jharrel Jerome de 27 años como Miles G. Morales / Prowler

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Marvel y Sony estrenarán Spider-Man: Beyond the Spider-Verse el 18 de junio de 2027, siendo desde este momento una de las películas de superhéroes más esperadas.

Pues las entregas previas a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse demostraron ser revolucionarias tanto en historia, como en la animación que se presentó al público.

Para esta última entrega se ha mencionado que Sony busca innovar nuevamente en el campo de la animación, ya no solo usando el 2.5D, ni contando con una mezcla de estilos, si no presentando algo realmente sorprendente en pantalla.

Hay que mencionar que la primera entrega se llevó un Premio Oscar a casa a Mejor Película Animada, mientras que la segunda estuvo nominada, pero perdió ante El Niño y la Garza de Studio Ghibli.