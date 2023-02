Sons of the Forest, el nuevo survival horror de Endnight Games, ya está disponible en early access siendo otro de los lanzamientos en PC de este mes de febrero.

Claro que al ser Sons of the Forest un early access en PC, significa que el juego aún no está terminado del todo, siendo esta una versión beta optimizada.

Este formato se usa principalmente en juegos online bastante ambiciosos, al dar acceso a una versión previa, los desarrolladores pueden ir mejorando sobre la marcha todo lo referente al título.

Si te interesa darle una revisada al early access, a continuación te daremos los requisitos para poder disfrutarlo.

Sons of the Forest (Endnight Games)

¿Cuáles son los requisitos para Sons of the Forest en PC?

Sons of the Forest tiene dos configuraciones en PC, una mínima y una recomendada, aquí te damos las dos para que revises si tu equipo puede correr el juego:

Requisitos mínimos para Sons of the Forest:

Sistema Operativo: 64-bit Windows 10

Procesador: INTEL CORE I5-8400 o AMD RYZEN 3 3300X

Memoria: 12 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB o AMD Radeon RX 570 4GB

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

Notas adicionales: Se recomienda almacenamiento SSD

Requisitos recomendados para Sons of the Forest:

Sistema Operativo: 64-bit Windows 10

Procesador: INTEL CORE I7-8700K o AMD RYZEN 5 3600X

Memoria: 16 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce 1080Ti o AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

Notas adicionales: Se recomienda almacenamiento SSD

¿Sons of the Forest estará disponible en consolas?

Si no tienes PC y esperas jugar Sons of the Forest en tu consola, te tenemos una mala noticia, este early access no estará disponible en otra plataforma.

Muchos juegos de este estilo prefieren limitar los early access a la PC, que es donde tienen mejor rendimiento; Sons of the Forest no es la excepción.

Hasta el momento Endnight Games no ha revelado si habrá una versión del juego para PS5 o Xbox Series X/S.

No obstante, la primera entrega de la franquicia, The Forest, sí tuvo una versión para PS4, por lo que hay posibilidades de verlo por lo menos en PS5.