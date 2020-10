'DOOM Eternal: The Ancient Gods'; tan bueno como el juego original (Reseña)

La expansión de 'DOOM Eternal' funciona muy bien como epílogo y juego independiente.

Mucho se ha dicho de Bethesda y sus estudios en los últimos tiempos; sin embargo, fuera de todas las polémicas y peleas que se puedan suscitar entre los fans de los videojuegos, la empresa sigue trabajando no importando lo que suceda, la muestra clara es 'DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part One -'

Esta expansión del juego original lanzado a principios de 2020, no es más que la reiteración que, cuando la compañía se propone hacer algo en forma, todo lo que pase alrededor de ella sale sobrando. La obra está a la altura del título base; pero no sólo eso, también funciona como interactivo independiente.

Lo que nos da como resultado una experiencia visceral, sangrienta, divertida y muy, muy difícil; justo lo que todos los fans de 'DOOM Eternal' quieren, aunque tal vez los no iniciados lo encuentren demasiado agresivo (en más de un sentido) para un primer acercamiento.

The Ancient Gods Bethesda

Instaura la paz en el infierno

'DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part One -' comienza exactamente después del final del juego original; después de liberar al mundo de Khan Makyr y mandar de regreso a ángeles y demonios a su hogar, el DOOM Slayer debe de volver a entrar en acción para poner orden en el infierno.

Los demonios de Urdak han comenzado una revuelta que podría traer una nueva catástrofe, es por ello que nuestro héroe parte en la misión de encontrar al Serafín, un ser que podría terminar con estas guerras de una vez por todas.

The Ancient Gods Bethesda

Como podemos ver, la historia está bastante elaborada y su ritmo es el adecuado en la narrativa del juego, pues le añade mucho al novel universo de 'DOOM' respetando la esencia del mismo; si bien la saga nunca se ha caracterizado por tener una trama intrincada,'Eternal' y 'The Ancient Gods' tratan de cambiar eso un poco.

Igual que 'DOOM Eternal' en el sentido más literal

La mejor manera de describir a 'The Ancient Gods' es "igual a 'DOOM Eternal" en prácticamente todos los aspectos; sí, tienes una nueva historia, unos cuantos enemigos extra y diferentes niveles; pero la esencia es una calca del juego base.

Eso no es malo, pues el FPS de este 2020 es uno de los mejores títulos del año; sin embargo si buscabas algo distinto o con otras mecánicas de gameplay, aquí no lo encontrarás. La expansión se reduce a acabar con hordas de demonios, encontrar una llave, acabar con más demonios, abrir una puerta y acabar con más demonios.

The Ancient Gods Bethesda

Lo único innovador, si se puede decir así, es que contarás con todas las habilidades y armas desde un inicio, lo que será del agrado de muchos; claro que esto tiene un truco, pues dicho arsenal se debe a que el título es inmisericorde desde el primer momento, por lo que los novatos sufrirán mucho para siquiera superar el primer nivel con todo y la BFG.

SI te gustó 'Eternal' te gustará 'The Ancient Gods'

La recomendación es simple, si gustaste de el 'DOOM' de 2016 y de 'Eternal', entonces 'The Ancient Gods - Part One -' no te decepcionará en ningún sentido; tiene toda la violencia, acción y demonios que uno puede esperar de esta franquicia.

Si por el contrario, no eres fan de la brutalidad de este juego, lamentamos decirte que esta expansión no ofrece nada más allá de eso; aunque la historia está ahí y es muy buena, la forma básica del juego acción, acción y más acción.

Ahora que si tu interés es darle una primera probada a 'DOOM' con 'The Ancient Gods', reiteramos, incluso en su modalidad "normal" el juego no duda en aventar todo su poder desde el primer momento; es probable que sufras, pero si logras superar esa difícil curva de aprendizaje inicial, te aseguramos que encontrarás una obra muy divertida.