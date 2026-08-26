La mítica franquicia de Yoichi Takahashi regresa con Captain Tsubasa 2: World Fighters de Bandai-Namco, continuación directa de Rise of the New Champions del 2020 que revoluciona todos los aspectos del mismo.

Si bien Captain Tsubasa 2: World Fighters no es un simulador realista, nos da una propuesta sumamente dinámica, accesible y repleta de estrategia que complacerá tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Captain Tsubasa 2: World Fighters tiene toda el alma del anime Captain Tsubasa 2: World Fighters integra nuevas mecánicas interesantes Los porteros fueron mejorados en Captain Tsubasa 2: World Fighters El modo historia de Captain Tsubasa 2: World Fighters es lento pero gustará a los fans Los otros modos de Captain Tsubasa 2: World Fighters cumplen muy bien

Captain Tsubasa 2: World Fighters tiene toda el alma del anime

Captain Tsubasa 2: World Fighters tiene toda el alma del anime, por lo que te puedes ir olvidando de simuladores de futbol tradicionales.

Aquí tenemos partidos donde cada entrada y cada disparo poseen un peso cinematográfico; el punto es hacer todo con el mayor estilo posible, tanto así que omite por completo la presencia del árbitro.

Captain Tsubasa 2: World Fighters (Bandai-Namco)

El juego equilibra la acción arcade y el espectáculo visual, adaptando la narrativa del manga a mecánicas jugables directas; eso incluye los tiros y habilidades especiales.

Aún así, el juego tiene su grado de estrategia, como gestionar la resistencia, construir la química del equipo y saber en qué momento usar cada uno de los movimientos de los personajes.

Pues puedes cargar los disparos, pases, centros, barridas, y generar jugadas de fantasía apretando una secuencia de botones, lo cual hace que cada partido sea intenso y muy divertido.

Captain Tsubasa 2: World Fighters integra nuevas mecánicas interesantes

En cuanto al gameplay, Captain Tsubasa 2: World Fighters integra nuevas mecánicas interesantes, principalmente lo que es el Sistema de Cadenas.

Ahora, al esquivar rivales, encadenar pases especiales, robar el balón y demás, se eleva el nivel de cadena del equipo, lo que incrementa exponencialmente la potencia de tiro y la velocidad de carga de nuestras técnicas.

No obstante, si se pierde el esférico, la ventaja se transfiere directamente al rival, lo que genera un ritmo de juego rápido y agresivo, pues el título no te deja ser defensivo.

Traduciendo a la perfección la clásica tensión del anime en la que los protagonistas acumulan un impulso imparable a medida que dominan la posesión del balón.

Captain Tsubasa 2: World Fighters (Bandai-Namco)

Los porteros fueron mejorados en Captain Tsubasa 2: World Fighters

Los porteros fueron mejorados en Captain Tsubasa 2: World Fighters, pues ahora tenemos pequeños duelos entre el guardameta y los atacantes.

Cada que el delantero hace un disparo, se obliga al jugador a predecir trayectorias y elegir la respuesta defensiva correcta.

Si el atacante supera al portero, este entra en un estado de Ruptura, reduciendo su resistencia y facilitando goles posteriores.

Esta mecánica elimina la aleatoriedad típica de los juegos de fútbol, haciendo que cada ofensiva exitosa tenga valor acumulativo al desgastar progresivamente la resistencia del guardameta rival.

Captain Tsubasa 2: World Fighters (Bandai-Namco)

El modo historia de Captain Tsubasa 2: World Fighters es lento pero gustará a los fans

Como buen juego de Los Supercampeones, El modo historia de Captain Tsubasa 2: World Fighters es lento pero gustará a los fans, ya que recrea todo el arco de World Youth.

Empiezas creando tu propio personaje, el cual se puede personalizar en apariencia y con distintas habilidades, mismas que obtienes conforme avances en la historia y subas de nivel.

Lo interesante es que este personaje puede jugar en cualquier posición, dependiendo de lo que más te agrade, incluso de defensa o portero.

Si bien hay una trama principal, cada que pases un capítulo se abrirán las “Historias”, que son pequeñas secciones extra donde se cuenta lo que pasa con otros equipos.

Además, también se desbloquearán retos con los distintos protagonistas del manga y anime, aunque para eso primero tienes que pasar las “Historias”.

Con todo esto pensarás “por qué decimos que es aburrido”, el problema es que este modo se ahoga en una gran cantidad de diálogos de los personajes para contarte toda la narrativa.

En los cuales no tienes ninguna interacción salvo elegir algunas opciones de diálogo, que en realidad influyen poco al desarrollo dramático. Si ya conoces o no te interesa la trama de Tsubasa y compañía, todo esto se te hará muy pesado.

Claro que si eres muy fan o no conoces el arco World Youth, es una buena manera de meterte de lleno en una parte que en occidente casi siempre se pasa por alto.

Captain Tsubasa 2: World Fighters (Bandai-Namco)

Los otros modos de Captain Tsubasa 2: World Fighters cumplen muy bien

Finalmente, hay que mencionar que los otros modos de Captain Tsubasa 2: World Fighters cumplen muy bien, siendo los que esperarías de un juego de este tipo.

Tienes los clásicos partidos de exhibición con diversas selecciones, incluyendo la de México con Ricardo Espadas, algo que todos los fans del país esperaban desde la anterior entrega.

El modo online, donde puedes jugar con una selección personalizada o una de las que da el título; sin olvidar la práctica, que recomendamos para adentrarse en los controles del juego y su estilo.

Además de una pequeña enciclopedia con los personajes del juego, videos y música del mismo, por si quieres recordar alguna cinemático o escuchar la banda sonora a detalle.

Captain Tsubasa 2: World Fighters (Bandai-Namco)

¿Vale la pena Captain Tsubasa 2: World Fighters?

En definitiva, Captain Tsubasa 2: World Fighters supera con creces a su predecesor con un equilibrio sensacional entre controles accesibles y una profunda capa estratégica.

Sin olvidar que el apartado visual de Captain Tsubasa 2: World Fighters es asombroso, contando con un cell shading perfecto, que incluso supera el aspecto que vemos en el anime.

Para quienes buscan adrenalina pura, elementos de rol y un espectáculo alejado de los simuladores convencionales, este título de Bandai Namco es uno de los lanzamientos más divertidos de todo el año.

El único “pero” es su modo Historia, que puede llegar a ser cansino por tantas escenas de diálogo, y que los más exigentes pueden acusar al gameplay de no estar muy bien balanceado.