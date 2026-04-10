¿The Amazing Digital Circus en México? Fans lanzan campaña para llevar “The Last Act” a cines.

Glitch Studios anunció la exhibición a nivel global de The Amazing Digital Circus: The Last Act, a partir del 4 de junio 2026. Sin embargo, México no está considerado para las proyecciones.

Fans de The Amazing Digital Circus en México lanzan campaña para llevar “The Last Act” a cines

Luego de que se confirmara que México no aparece entre los países que exhibirán The Amazing Digital Circus: The Last Act, los fans amaron una campaña.

En ella, los seguidores de The Amazing Digital Circus en México buscan que tanto Cinépolis como Cinemex traigan “The Last Act” a sus salas.

The Amazing Digital Circus (Glitch Productions)

A través de redes sociales como X (Twitter), usuarios han pedido a las cadenas de entretenimiento más populares de México para que proyecten los episodios finales de The Amazing Digital Circus.

Hasta el momento, los países confirmados para proyectar “The Last Act” son:

Estados Unidos

Canadá

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Paraguay

Perú

Japón

La película de The Amazing Digital Circus fusiona el episodio 8 con el capítulo 9 de la serie en una película de más de una hora de duración.

The Last Act se proyectarán en cines para que los fans la vean antes que el final de The Amazing Digital Circus se lance en YouTube y Netflix el 19 de junio 2026.

The Amazing Digital Circus (Glitch Productions)

¿Por qué The Amazing Digital Circus: The Last Act no fue anunciada para exhibirse en México?

Los fans de The Amazing Digital Circus en México quedaron sorprendidos luego de que The Last Act.

Por ahora se desconocen los motivos para que Glitch Studios no considerara a nuestro país. Sin embargo, no todo está perdido.

Glitch Studios exhortó a los fans para que manden un correo de forma respetuosa a sus cines locales.

Por lo que México, aún tendría la posibilidad de exhibición de The Amazing Digital Circus: The Last Act.

“¿No puedes ver tu región aquí? ¡Ayuda a TADC: The Last Act volverse global! Envía respetuosamente un correo electrónico a tus cines locales y solicita que la proyecten ahí.” Glitch Studios