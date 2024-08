A más de 20 años de su lanzamiento original, World’s Edge y Forgotten Empires, traen el remaster Age of Mythology: Retold.

Age of Mythology: Retold es la versión mitológica de Age of Empires uno de los juegos insignia de estrategia en tiempo real de Microsoft y que a muchos nos trajo horas de entretenimiento.

Esta versión del juego tiene un lavado de cara completo para adaptarse a la época actual, tanto en sus gráficos, como en algunos temas de gameplay.

Siendo uno de los mejores remasters del año, lo cual agradará a fans veteranos, como a aquellos que apenas lo van a descubrir.

Age of Mythology: Retold (Microsoft)

¿De qué trata Age of Mythology: Retold?

Age of Mythology: Retold es la cúspide de la saga Age of Empires para PC. Se trata de un juego de estrategia en tiempo real (RTS por sus siglas en inglés) donde el objetivo es controlar una civilización.

Esto lo haces obteniendo recursos naturales para poder desarrollar tecnologías y avanzar a través de distintas eras, mejorando tus unidades para poder derrotar a las civilizaciones enemigas.

En los juegos originales de Age of Empires, los recursos a recolectar son comida, madera, oro y piedra. Sin embargo, en Age of Mythology: Retold el recurso de piedra desaparece.

En su lugar encontramos el recurso “Favor” que se obtiene de distintas maneras según la civilización, el cual nos permitirá crear unidades míticas como héroes, sacerdotes y hasta titanes.

Age of Mythology: Retold (Microsoft)

Según los recursos que tengamos disponibles y tecnologías desarrolladas, nuestras unidades tendrán más poder, resistencia, salud y alcance.

También tendremos que construir suficientes casas para permitir que nuestra población crezca. Es necesario ser hábil en la administración para poder avanzar de edad de manera óptima.

En cada avance de edad, podemos seleccionar uno de dos dioses de la mitología al que adoraremos. Cada uno de los dioses nos otorgará poderes y beneficios económicos que ayudarán en la batalla.

Así como distintos tipos de unidades míticas que nos permitirán tener más fuerza en la batalla.

¿Es muy complicado jugar Age of Mythology: Retold?

Si eres nuevo en este género, puedes aprovechar Age of Mythology: Retold para adentrarte en él.

Age of Mythology: Retold cuenta con una serie de campañas a modo de tutorial que te mostrará los aspectos básicos del juego.

Todo muy bien explicado paso a paso y con las teclas y clics que debes hacer para comandar a tus unidades.

Age of Mythology: Retold (Microsoft)

De igual forma, te ofrece una explicación sobre el tipo de unidades que encontrarás, como controlar sus movimientos, formaciones y posiciones.

El juego cuenta con modo campaña en el que podrás mejorar tus habilidades, al mismo tiempo que conoces momentos emblemáticos de la mitología de las distintas civilizaciones.

Seguirás misiones específicas con las que poco a poco te podrás adentrar al juego, los controles y estrategias que requieres para lograr una victoria.

¿Qué novedades tiene Age of Mythology: Retold?

Hay que tener claro que Age of Mythology: Retold es un remaster. Y frente a su versión original, principalmente ofrece novedades en el apartado gráfico.

Las unidades en el juego son realmente tridimensionales y con animaciones fluidas, mientras que la versión original contaba con elementos pre renderizados y modelos más sencillos.

En Age of Mythology: Retold, podemos ver con mayor detalle a cada una de las unidades y edificios; sobretodo aquellas unidades míticas y titanes que aparecen en el mapa.

Lo más atractivo de esta versión es que también podemos hacer zoom en el mapa para poder visualizar a los personajes, además de que ofrece una vista de 360 grados.

Las imágenes de los dioses en el selector de deidades han sido mejoradas; sin embargo, el juego incluye un DLC que permite mostrar en su lugar las imágenes del juego original.

Age of Mythology: Retold (Microsoft)

¿Age of Mythology: Retold cuenta con multiplayer?

Desde sus orígenes, la saga Age of Empires fue uno de los juegos multijugador en línea más emblemáticos, por lo tanto sería imposible pensar que Age of Mythology: Retold no contara con esta función.

Age of Mythology: Retold permite crear partidas personalizadas para invitar a tus amigos; pero también puedes hacer y buscar partidas públicas.

También hay partidas clasificatorias, sin embargo, para esto se requiere una prueba de rendimiento en tu PC para garantizar que pueda ejecutar el juego sin problemas.

Si eres de la vieja escuela, seguramente buscarás obtener un buen puesto en este modo para consagrarte como veterano estratega.

Age of Mythology: Retold (Microsoft)

¿Qué otras características tiene Age of Mythology: Retold?

Una de las características de Age of Mythology: Retold que suele ser menos utilizada, pero que también ha sido rescatada del juego original es el Editor de Mapas.

Con él podemos crear un mapa personalizado, desde la modificación del terreno, posición de los jugadores y lugares de aparición hasta puntos de control.

Incluso podemos ser parte de la creación de unidades, hasta trayectorias de cámara para realizar cinemáticas que presentan unidades y edificios de una manera más atractiva.

Es necesario aclarar que la herramienta no es demasiado intuitiva ya que cuenta con tantas funciones y características que puede ser intimidante al principio.

Age of Mythology: Retold (Microsoft)

El menú y las funciones son exactamente iguales a la versión original de Age of Mythology: Retold, incluso podríamos adivinar que no hubo una mejora en el apartado gráfico de los mismos.

Además del editor de mapas, Age of Mythology: Retold cuenta con un apartado de MODS realizados por la comunidad y que están divididos en secciones.

Esto permitirá que cualquier usuario cree modificaciones a partir del juego, hasta donde la imaginación y pericia técnica le sean posible.

Algunos mods van desde cambiar la posición de los elementos de la interfaz, hasta juegos completamente nuevos como el clásico juego Bomberman.

Age of Mythology: Retold (Microsoft)

Una de las características tal vez menos divertidas de Age of Mythology: Retold; pero muy interesantes es la sección “Aprender”, donde podrás explorar cada una de las civilizaciones y obtener información acerca de la mitología.

Sin duda algo que permitirá potenciar la inmersión en el juego y al mismo tiempo, brindar un poco más de conocimiento a los usuarios sobre la mitología mundial.

Si te lo preguntabas, el juego conserva también la mayoría de los trucos originales del juego.

¿Vale la pena jugar Age of Mythology: Retold?

Si en algún momento fuiste jugador y fanático de la saga Age of Empires, sin duda Age of Mythology: Retold vale la pena.

Sabes qué esperar, conoces el juego y te sentirás en casa. Encima disfrutarás de las mejoras gráficas, nuevas animaciones y lograrás reconectar con la comunidad.

Si nunca has jugado uno de estos juegos, valdría la pena que le dieras una probada a Age of Mythology: Retold. Es necesario aclarar que es bastante lento y en términos generales no es juego frenético como se acostumbra hoy en día.

Pero todo tu esfuerzo se recompensa. Ver como el trabajo de tus aldeanos permite que tu ejército sea poderoso y logre conquistar al enemigo con héroes, criaturas míticas y sobre todo titanes es bastante satisfactorio.