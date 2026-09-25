La legendaria franquicia de combate aéreo de Bandai-Namco, regresa a la primera línea de la industria con Ace Combat 8: Wings of Theve, el cual brilla prácticamente en todos sus apartados.

Pues logra una combinación equilibrada de narrativa, combate táctico refinado y el apartado multijugador más ambicioso en la historia de la franquicia.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Ace Combat 8: Wings of Theve tiene una buena narrativa El gameplay de Ace Combat 8: Wings of Theve es profundo sin abrumar Ace Combat 8: Wings of Theve cuenta con una gran cantidad de contenido El multijugador de Ace Combat 8: Wings of Theve es ambicioso Ace Combat 8: Wings of Theve es una belleza gráfica

Ace Combat 8: Wings of Theve tiene una buena narrativa

A diferencia de otras entregas de la serie, Ace Combat 8: Wings of Theve tiene una buena narrativa que no exige conocimientos previos para disfrutar de su trama, presentando una historia autoconclusiva y accesible.

La historia sigue a la tripulación del portaviones The Endurance en medio de las hostilidades entre la Federación de Central Usea y la República de Sotoa.

Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai-Namco)

Nosotros encarnamos a un piloto de escuadrón Joker, quien aunque silencioso, nos deja escuchar sus pensamientos donde descubrimos que es una persona marcada por el resentimiento.

Así, el juego aborda los dilemas de la guerra y las fracturas emocionales que genera, todo mientras se relaciona con el resto de su escuadrón, más optimista en apariencia.

El gameplay de Ace Combat 8: Wings of Theve es profundo sin abrumar

En el ámbito jugable, el gameplay de Ace Combat 8: Wings of Theve es profundo sin abrumar, contando con unos controles fáciles de aprender y accesibles incluso para quienes nunca había tocado la franquicia.

Tu aeronave tiene los controles tradicionales, controlando su dirección con el stick izquierdo y la vista con el derecho; mientras los gatillos y botones traseros sirven para los giros y la aceleración.

Si bien al principio parece algo confuso, no tardas mucho en agarrar ritmo mientras persigues a los cazas enemigos, a los que te tienes que acercar lo suficiente si quieres derribarlos.

Antes de desplegarse, los jugadores tienen la opción de personalizar y mejorar sus cazas, adaptando el armamento según la misión requiera enfoque aire-aire o aire-tierra, además de ajustar las aeronaves que pilotarán sus compañeros de escuadrón.

Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai-Namco)

Durante el combate, es posible emitir órdenes estratégicas al escuadrón (como ataques frontales, reagrupamiento o uso de armas especiales); gestionar la munición de las armas secundarias, ejecutar maniobras de evasión y usar bengalas.

Si bien en pantalla tienes una gran cantidad de marcadores, el más importante es el radas a tu izquierda, el cual marca la posición y número de enemigos.

Aunque el resto no son inservibles, la realidad es que solo los más versados en la franquicia entenderán cómo funcionan y podrán sacarles provecho; si eres un novato e incluso veterano, puedes omitirlos en la dificultad estándar.

Claro que si pasas a un estilo más realista de vuelo, tendrás que poner mucha atención en los altímetros, acelerómetros y brújulas que puedes ver en el monitor.

Ace Combat 8: Wings of Theve cuenta con una gran cantidad de contenido

Algo que te alegrará saber es que Ace Combat 8: Wings of Theve cuenta con una gran cantidad de contenido, sobre todo si eres un jugador que prefiere la experiencia offline.

El modo campaña destaca por la diversidad de sus objetivos, que van desde la destrucción de cruceros de suministro enemigos hasta el rastreo de aviones equipados con inhibidores de radar.

Dependiendo de tu desempeño en las mismas ganarás puntos que puedes cambiar por nuevas armas, aviones y mejoras para estos, las cuales puedes gestionar previo a la siguiente misión.

Asimismo, cuentas con un modo libre para pulir tus habilidades, así como el regreso de Annihilation Battle, que otorga total libertad para destruir instalaciones enemigas dentro de un límite de tiempo.

Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai-Namco)

El multijugador de Ace Combat 8: Wings of Theve es ambicioso

Aunque durante nuestra reseña solo lo pudimos jugar un poco, el multijugador de Ace Combat 8: Wings of Theve es ambicioso, tal vez el mejor en la historia de la saga.

Se trata de un ecosistema independiente con sistema de progreso propio, datos de guardado separados y soporte de juego cruzado.

El eje central de esta experiencia es la Base Aérea, un espacio virtual interactivo capaz de albergar hasta 100 jugadores simultáneos, aunque nosotros no la pudimos probar a máxima capacidad.

En este vestíbulo, los usuarios pueden comunicarse por chat, adquirir cosméticos y aviones en la tienda, interactuar en máquinas recreativas con juegos clásicos de Bandai-Namco o escuchar música de las entregas pasadas.

Las modalidades principales incluyen Co-Op Assault (PVE cooperativo de 4v4 enfocado en puntuación) y Co-Op Warfare (combate PVP de 4v4 con participación de unidades de apoyo terrestres, navales y aéreas).

Además, introduce el sistema de “Nivel de Amenaza”, donde acumular bajas otorga el título de “Ace” y eleva el valor en puntos del jugador.

Ambos modos son bastante divertidos y durante la prueba todo fluyó de manera excelente; no encontramos ninguna clase de lag o cuelgue en las partidas, aunque esto era en parte porque se trataba de un ambiente controlado.

Por si esto fuera poco, el juego contará con eventos y su tradicional “Pase de temporada”, para mantener siempre fresca la experiencia; cosa que por obvias razones no pudimos explorar del todo.

Habrá que ver cómo funciona todo ahora que el juego se lance a nivel mundial, principalmente en el desempeño de los servidores.

Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai-Namco)

Ace Combat 8: Wings of Theve es una belleza gráfica

Finalmente, hay que decir que Ace Combat 8: Wings of Theve es una belleza gráfica, todo en el juego es hermoso, se mire por donde se mire.

Los aviones cuentan con varios detalles, los escenarios son hermosos, y hay efectos en todos y cada uno de los apartados del juego. Una muestra es que cuando pasas por las nubes, la cabina del avión queda con gotas de agua.

Lo que más sorprende es que esto se logre si afectar en lo más mínimo el rendimiento, pues el juego se mantiene estable durante toda la partida, sin bajas en cuadros por segundo o glitches que arruinen la experiencia.

Algo que es de señalar, pues en ocasiones juegos tan exigentes como estos no tienen la optimización adecuada; afortunadamente no fue el caso.

Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai-Namco)

¿Vale la pena Ace Combat 8: Wings of Theve?

Ace Combat 8: Wings of Theve se perfila como un título redondo que respeta la herencia de la franquicia al tiempo que introduce innovaciones significativas.

Se puede decir que Ace Combat 8: Wings of Theve es de momento el juego definitivo de la franquicia, pues logró hacer una obra que respeta a los veteranos; pero también le abre la puerta a los novatos.

Pues está respaldado por una calidad gráfica impresionante, un diseño de sonido impactante y una infraestructura multijugador masiva.

Bandai-Namco ha construido una propuesta sólida destinada a convertirse en un referente del género de combate aéreo, no solo dentro de la saga, sino en el mundo de los videojuegos en general.