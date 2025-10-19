La cosplayer y streamer Emiru es una de las más reconocidas actualmente; sin embargo, recientemente sufrió de acoso en la TwitchCon 2025, en un evento que evidenció la falta de organización de la misma.

Pues Emiru señaló que luego de que un hombre la abrazara y besara a la fuerza, la TwitchCon 2025 no respondió con rapidez al evento; de hecho, ni siquiera el personal de la convención se acercó a auxiliarla.

¿Quién es Emiru?

Emily Beth Schunk, mejor conocida como Emiru, es una streamer, youTuber y cosplayer de Estados Unidos.

Principalmente destaca por su contenido de League of Legends, además de hacer videos de variedades y cosplays.

Emiru (@emiru.jpg)

Desde el inició sorprendió a sus seguidores revelando que tiene ascendencia china y alemana por parte de su padre y madre, sin revelar la nacionalidad de cada uno.

¿Qué edad tiene Emiru?

Emiru nació el 3 de enero de 1998, actualmente cuenta con 27 años de edad.

¿Quién es el esposo Emiru?

No hay datos de que Emiru esté en una relación actualmente.

Emiru (@emiru.jpg)

¿Qué signo zodiacal es Emiru?

Al haber nacido el 3 de enero, Emiru es del signo de Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Emiru?

Emiru no tiene hijos o hijas.

Emiru (@emiru.jpg)

¿Qué estudió Emiru?

Se sabe que Emiru estudió hasta la educación media superior; sin embargo, no hay datos de la escuela a la que asistió.

Tras terminar sus estudios en dicha institución, se dedicó totalmente al mundo de la creación de contenido.

¿En qué ha trabajado Emiru?

Emiru empezó a hacer streams de League of Legends desde 2015; para 2020 firmó su primer contrato como creadora de contenido profesional para el equipo de esports Cloud9.

En 2022, tras terminar su contrato con Cloud9, firmó con la organización One True King, donde se mantiene hasta el día de hoy.

Ya en 2023, anunció que pasaba a ser la copropietaria de One True King, involucrándose en cosas de corte administrativo, además de seguir con su faceta de streamer y cosplayer.

Emiru sufrió de acoso en la TwitchCon 2025

Durante la TwitchCon 2025, Emiru sufrió de un ataque por parte de un hombre, el cual se le acercó, la abrazó y besó a la fuerza, sin que nadie de la convención interviniera.

Tuvo que ser la seguridad personal de Emiru la que la ayudará durante este ataque en la TwitchCon 2025. En palabras de la streamer, esta persona se saltó la fila del Meet & Greet y se le acercó sin ninguna oposición.

Aunque Twitch asegura que atendieron el caso de forma inmediata, deteniendo a esta persona, prohibiéndole la entrada y reforzando su seguridad, la cosplayer menciona que todo es mentira, pues no hubo respuesta hasta que ejercieron presión.

De hecho, comenta que uno de sus amigos le informó que la gente de la organización se estaba riendo de lo ocurrido , ya que “nunca vieron al sujeto que la atacó”, como si no fuera una situación delicada.