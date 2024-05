Asssassin’s Creed Shadows estrenó su primer tráiler revelando su fecha de salida; sin embargo ya generó controversia por uno de sus personajes: Yasuke, un samurái negro.

Y es que en redes sociales han comenzado a acusar a Asssassin’s Creed Shadows y a Ubisoft de inclusión forzada por poner a Yasuke, el samurái negro, como uno de los protagonistas.

Sin embargo, Yasuke es el primer personaje histórico que Asssassin’s Creed pone en una de sus sagas, pues en realidad sí existió.

Asssassin’s Creed Shadows presentó su primer tráiler, revelado su fecha de estreno y a los protagonistas de esta saga: Yasuke y Naoe.

Sin embargo, la revelación del tráiler de Asssassin’s Creed Shadows ya generó críticas en redes sociales, especialmente por la inclusión de Yasuke.

Esto porque Yasuke es un samurái negro, quien será parte vital de la historia de Asssassin’s Creed Shadows.

Pese a que han acusado de una inclusión forzada, Yasuke sí existió y es el primer personaje histórico real en estar en en Asssassin’s Creed.

Yasuke fue un africano que llegó a Japón, algunos escritos sugieren que era de Mozambique; otros que era de Etiopía o Nigeria.

Pero se sabe que Yasuke, el samurái negro de Asssassin’s Creed Shadows, llegó de la mano de un jesuita llamado Alessandro Valignano en un viaje de inspección y aparece en documentos históricos entre 1579 y 1582.

Algunos historiadores han revelado que Yasuke era un esclavo, sin embargo no está confirmado que haya sido así.

¿Qué edad tenía Yasuke, el samurái negro de Asssassin’s Creed Shadows?

Al haber pasado más de 500 años desde la historia de Yasuke, el samurái negro que será incluido en Asssassin’s Creed Shadows, es dificil saber con exactitud su origen y nacimiento.

Especialmente porqué muchos aseguran que era un esclavo que fue traído desde niño desde África.

Pero con los años llegó a convertirse en el primer extranjero en alcanzar el estatus de samurái bajo el reinado de Oda Nobunaga, un señor feudal del siglo XVI.

Por lo que se cree que el nacimiento de Yusuke, el samurái negro de Asssassin’s Creed Shadows, nació en los años de 1530.

¿Yasuke, el samurái negro de Asssassin’s Creed Shadows, tenía pareja?

Si bien no se tiene una certeza como tal, se dice que Yasuke, el samurái negro que aparece en Asssassin’s Creed Shadows, tuvo varias esposas y por lo tanto, mucha descendencia en Japón.

Sin embargo, no hay nada claro sobre la historia de Yasuke en cuanto a sus parejas o descendencia de hace más de 500 años.

Aunque de acuerdo a varias fuentes, se dice que Yasuke mantuvo una relación sexual con Nobunaga, algo común entre Daimyos y subordinados.

¿Qué signo zodiacal era Yasuke, el samurái negro de Asssassin’s Creed Shadows?

Al no saberse con exactitud cuándo o donde nació Yasuke, el samurái negro de Asssassin’s Creed Shadows que será protagonista, es dificil saber su signo zodiacal.

Por lo que muchos datos que no eran relevantes en aquel momento, no se hicieron publicos más que algunas de sus proezas en la batalla como el primer samurái negro.

¿Qué estudió Yasuke, el samurái negro de Asssassin’s Creed Shadows?

Existe un libro hablando de Yasuke, el samurái negro de Assassin’s Creed llamado African Samurái: The true story of Yasuke, a legendary black warrior in feudal Japan.

Este fue escrito por los autores Thomas Lockley y Geoffrey Girard, publicado por la editorial Hanover Square Press.

En dicho libro revelan que Yasuke era un guardaespaldas africano que llegó a Japón con misionarios jesuitas en 1579.

Por lo que se especula que no tuvo estudios académicos, pero tras ser cercano a Nobunaga, aprendió artes marciales para volverse un guerrero espléndido de Japón.

¿En qué trabajó Yasuke, el samurái negro de Asssassin’s Creed Shadows?

Se cree que Yasuke fue vendido como esclavo y traficado a India cuando era niño, en donde se convirtió en el guardaespaldas del jesuita italiano Alessandro Valignano.

Al estar en Kyushu, Yasuke había aprendido a hablar japonés fluido, y tales fueron sus logros y destrezas que alcanzó el grado de guerrero samurái, uno de los mayores honores en el Japón feudal.

Cuando Valignano dejó Japón, ofreció a Yasuke ante Nobunaga y este fue nombrado samurái, siendo el primer extranjero en obtener el título.

Yasuke principalmente era guardaespaldas y escudero, además de convertirse en parte del círculo personal de Nobunaga.

En 1582 Nobunaga fue obligado a cometer suicidio ritual durante un intento de golpe de estado.

Y antes de morir le pidió a Yasuke que le diera su cabeza y su espada a su hijo y heredero, y se dice que el samurái negro atestiguó el suicidio del hijo de Nobunaga.

Después se desconoce que fue de Yasuke, el samurái negro de Assassin’s Creed, aunque los textos sugieren que fue capturado y enviado a Nagasaki a trabajar con los jesuitas.

Algunos dicen que Yasuke terminó trabajando como consejero de viajes para señores feudales japoneses que iban al sudoeste de Japón o a Filipinas y la península de Corea.

También se dice que Yusuke fue empleado como pirata por su experiencia y fuerza física, aunque ninguna versión ha sido corroborada.

Usuarios se quejan de Yasuke, el samurái negro de Asssassin’s Creed Shadows

Ante la salida del nuevo tráiler de Asssassin’s Creed Shadows que anuncia su estreno, los usuarios comenzaron a hacer tendencia el videojuego.

Pero no solamente por el estreno de Asssassin’s Creed Shadows, sino por el protagonista Yasuke, el primer samurái negro.

Y es que muchos acusan a Ubisoft de ser inclusivo, sin embargo la mayoría desconoce que de hecho Yasuke sí existió como el primer samurái negro.

E incluso cuenta con algunas adaptaciones cinematográficas y una serie en Netflix que cuenta su leyenda.