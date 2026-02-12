Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection será la nueva entrega de esta saga “menor” de la franquicia de Capcom, pero que se ha hecho con una muy buena cantidad de seguidores.

Si bien aún falta un poco para su lanzamiento, nosotros ya pudimos probar unas horas de juego y aquí te daremos nuestras primeras impresiones.

Estos son los 3 puntos que notamos en nuestra prueba de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection:

Técnicamente Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection parece dar un salto cualitativo Las mecánicas de juego de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection apuntan a ser interesantes Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sería más maduro de lo esperado

Técnicamente, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection parece dar un salto cualitativo

Técnicamente, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection parece dar un salto cualitativo, pues el juego se ve muy bien.

Se nota que Capcom pulió varios aspectos del juego, dando un apartado estético que no se aleja de la saga pero se siente fresco hasta cierto punto.

Siendo hasta este momento un acierto el mantener la apariencia anime y el cell shading en lugar de usar gráficos más realistas, pues además se mantiene la identidad de esta saga.

Así lo que jugamos se veía y sentía muy bien, todo fluido; habrá que ver si el resto del juego se sostiene.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom)

Las mecánicas de juego de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection apuntan a ser interesantes

Las mecánicas de juego de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection apuntan a ser interesantes y muy divertidas en general.

El sistema de combate por turnos regresa, aunque ahora se le hicieron algunos ajustes para que todo se sienta más dinámico, además de que se integran habilidades que hacen más vistosas las batallas.

Aunque al principio parece fácil de controlar, en realidad tiene su complejidad, además de que no dudamos de que conforme avance la historia, se añadan nuevas cosas a las peleas del juego.

Sumado a esto, notamos que hay varias cosas que hacer durante la exploración, la cual ahora es más profunda y en momentos se liga directamente con la trama; no podemos ahondar más, pero diremos que esto le da un toque único.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom)

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sería más maduro de lo esperado

Aunque no te podemos adelantar la trama por cuestiones de SPOILERS, te diremos que Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sería más maduro de lo esperado.

Pues a diferencia de las entregas anteriores, que eran viajes más personales, este se enmarca en un mundo lleno de tensiones políticas, lo cual cambia toda la perspectiva de vida del protagonista.

Además de tocar temas como el legado y lo que este implica, siendo una trama que de inicio parece pesada en contrastante con su aspecto visual colorido y hasta caricaturesco.

Reiteramos que solo hemos jugado unas horas, no sabemos que el juego mantendrá esta línea dramática o se caerá conforme se vaya desarrollando; pero de momento, es un muy inicio para el título.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection estará disponible el 13 de marzo de 2026.