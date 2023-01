Monster Hunter Rise hace su llegada a PS5 (y Xbox Series X/S), tras casi dos años de su lanzamiento original en Nintendo Switch, lo cual agradecen todos los fans de la franquicia.

Aunque Monster Hunter Rise ya había hecho su aparición en PC hace un año precisamente, la versión para otras consolas no estaba si quiera anunciada por parte de Capcom.

Ahora fans en todas las plataformas pueden disfrutar del título tal cual salió en Switch, con algunos cambios bastante leves (para bien y para mal).

A continuación mencionaremos cómo fue nuestra experiencia en esta tercera ocasión que probamos Monster Hunter Rise, ahora en PS5.

Monster Hunter Rise (Capcom)

¿Cómo es Monster Hunter Rise en PS5?

Seamos honestos desde el principio, Monster Hunter Rise en PS5 es la misma experiencia base (gameplay, misiones, interfaz, etcétera) que pudimos ver en Nintendo Switch en 2021.

Capcom sólo hizo los ajustes mínimos en Monster Hunter Rise para que empatara con las propiedades de la plataforma de Sony.

Esto quiere decir que se hizo un mapeado del control, traspasando los elementos que funcionaban en los JoyCon, al DualSense del PS5.

Hay que decir que este movimiento salió muy bien por parte de Capcom, pues los controles se sienten bastante orgánicos y la respuesta es fluida en todo momento.

Monster Hunter Rise (Capcom)

Además se hizo una pequeña mejora en el apartado visual de Monster Hunter Rise, tomando en cuenta que las plataformas de PlayStation y Xbox son más poderosas que la de Nintendo.

Eso sí, no esperes un cambio radical; sólo se mejoraron texturas, se escalaron los cuadros por segundo y se integraron algunos efectos y retoques al modelado en general.

Esto no es del todo malo, pues la experiencia general de Monster Hunter Rise no se ve afectada; además de que la saga no se caracteriza por ser un portento gráfico.

Monster Hunter Rise (Capcom)

Lo que quiere decir que el multijugador, pieza fundamental de la saga, se mantiene intacto, funcionando bastante bien en este port.

Pudimos hacer varias misiones en conjunto y jamás tuvimos problemas de lag o errores catastróficos derivados de los servidores del juego.

Lo único malo es que integrarte a las partidas en línea es algo enfadoso por todos los aspectos que debes de configurar (nivel, tipo de misión, partidas abiertas o cerradas); pero eso ya viene desde la primera versión.

¿Qué más trae Monster Hunter Rise en PS5?

Si esperabas que Monster Hunter Rise en PS5 o Xbox tuviera contenido personalizado, lamentamos decirte que fuera de cosas estéticas, no hay nada extra en esta versión.

Vamos, ni siquiera esta disponible Sunbreak, la más reciente expansión de Monster Hunter Rise que llegó a Nintendo Switch y PC.

Muchos fans esperaban que el port para PlayStation y Xbox fuera esa “edición definitiva”; sin embargo, se trata sólo del juego base, algo que podría decepcionar a algunos.

Monster Hunter Rise (Capcom)

De hecho el mismo título te avisa que Sunbreak no llegará a estas plataformas hasta la primavera de este 2023.

Aunque con todo el contenido que tiene Monster Hunter Rise actualmente, es poco probable que extrañes esta expansión hasta su salida oficial.

¿Vale la pena Monster Hunter Rise en PS5?

Ya lo hemos mencionado en anteriores ocasiones; Monster Hunter Rise es como otros ports, sólo vale la pena si no has probado el juego en alguna de sus otras versiones.

Si este es el caso, Monster Hunter Rise en PS5 o Xbox no te agregará nada a la experiencia, pues se trata de la misma obra que has visto desde 2021.

Ahora que si es tu primera experiencia con la obra de Capcom, ten por seguro que se hizo un gran trabajo para no afectar la esencia del título en su paso a nuevas plataformas.

Monster Hunter Rise (Capcom)

Los controles se sienten muy bien, los gráficos lucen pulidos y la optimización es fluida; todo lo que se pide en un juego de actual generación.

Es cierto que palidece a nivel técnico con otros títulos de consolas “mayores”; pero eso no quita el mérito del buen trabajo que se hizo.

Tal vez lo único malo es lo engorroso de conectarse al multijugador; pero eso ya es parte de la franquicia en sí misma. Una vez que pruebas tu primera partida en línea, te darás cuenta que Monster Hunter Rise te dará horas (o años) de diversión.