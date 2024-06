Daeron Targaryen es el desconocido hijo de Alicent Hightower que aún no ha salido en La Casa del Dragón; te contamos quién es el personaje en la historia.

Ante el revuelo del estreno de la segunda temporada 2 de La Casa del Dragón en la plataforma Max son muchos los que se siguen preguntado sobre la aparición de Daeron Targaryen.

Personaje de la historia de House of the Dragon que aún no ha hecho su aparición en la serie y por el que se preguntan ¿Quién es Daeron Targaryen?

¿Quién es Daeron Targaryen, el desconocido hijo de Alicent Hightower que aún no ha salido en La Casa del Dragón?

Daeron Targaryen es el desconocido personaje que aún no ha salido en La Casa del Dragón.

En la historia de Fuego y Sangre, Daeron Targaryen es el cuarto y menor hijo del Rey Viserys I Targaryen y Alicent Hightower.

Según las descripciones, Daeron Targaryen hijo de la reina viuda Alicent Hightower era inteligente, cortés y apuesto; pues mantenía los rasgos característicos de los Targaryen.

Asimismo, Daeron Targaryen era el jinete de la dragona Tessarion, conocida como la “Reina Azul” por sus escamas cobrizas y alas de color azul.

Mientras que la muerte de Daeron Targaryen es considerada un misterio, ya que su cuerpo nunca fue recuperado.

¿Qué edad tiene Daeron Targaryen, el desconocido hijo de Alicent Hightower que aún no ha salido en La Casa del Dragón?

A su muerte Daeron Targaryen, el desconocido hijo de Alicent Hightower que aún no ha salido en La Casa del Dragón tenía 16 años de edad.

¿Quién es la esposa de Daeron Targaryen, el desconocido hijo de Alicent Hightower que aún no ha salido en La Casa del Dragón?

Daeron Targaryen, el desconocido hijo de Alicent Hightower que aún no ha salido en La Casa del Dragón no tuvo pareja.

¿Qué signo zodiacal es Daeron Targaryen, el desconocido hijo de Alicent Hightower que aún no ha salido en La Casa del Dragón?

Se desconoce el signo zodiacal es Daeron Targaryen, el desconocido hijo de Alicent Hightower que aún no ha salido en La Casa del Dragón.

¿Cuántos hijos tiene Daeron Targaryen, el desconocido hijo de Alicent Hightower que aún no ha salido en La Casa del Dragón?

No tuvo decencia Daeron Targaryen, el desconocido hijo de Alicent Hightower que aún no ha salido en La Casa del Dragón.

¿Qué estudio Daeron Targaryen, el desconocido hijo de Alicent Hightower que aún no ha salido en La Casa del Dragón?

Daeron Targaryen, el desconocido hijo de Alicent Hightower que aún no ha salido en La Casa del Dragón creció como un príncipe.

Por lo que junto a sus hermanos y sobrinos, Daeron Targaryen fue entrenado en armas y estudiando junto con el maestre.

A muy corta edad, Daeron Targaryen fue enviado a la ciudad de los Hightower como escudero de Lord Hobert Hightower, el hermano menor de su abuelo Otto Hightower.

Daeron Targaryen, el desconocido hijo de Alicent Hightower que podría hacer su aparición en la temporada 2 de La Casa del Dragón

Luego de una temporada 1 y el estreno de los 2 primeros episodios de la temporada 2 de La Casa del Dragón el personaje de Daeron Targaryen, el desconocido hijo de Alicent Hightower que podría hacer su aparición.

Pues entre rumores se dice que Daeron Targaryen, al fin llegará a formar parte del elenco, pues la participación del personaje es vital durante la Danza de los Dragones.

Debido a que Daeron Targaryen, el desconocido hijo de Alicent Hightower se convertirá en el último heredero de los verdes y el más temible enemigo de Rhaenyra Targaryen.