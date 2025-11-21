FungiPot se ha convertido en una de las innovaciones educativas más llamativas del año, pues es una mascota inteligente y diferente que combina elementos digitales y naturales para ofrecer una experiencia única, que lo hacen más que solo un juguete convencional. Continúa leyendo si te quieres enterar de todos los detalles y precio de la mascota más inteligente.

¿Qué es el FungiPot?

El FungiPot no solo es un juguete, pues está diseñado para ser una mascota interactiva que cobra vida gracias a una planta real.

Esta mascota no solo entretiene, pues enseña responsabilidad, empatía y conciencia ambiental de una forma divertida y sin pantallas. Este producto pertenece a Juguetes Famosa y se ha convertido en un referente único en la categoría de juguetes educativos y eco-friendly.

Lejos de ser un experimento aislado, FungiPot propone un proceso que puede extenderse varias semanas o meses, lo que permite desarrollar habilidades, valores y rutinas que impactan en el crecimiento de los niños, como:

Responsabilidad

Constancia

Paciencia

Empatía

Conexión emocional

Pensamiento científico

Conciencia ambiental

¿Cómo funciona Fungi Pot?

Esta mascota interactiva funciona con una maceta y dos especies de semillas que el dueño debe cultivar. Cada kit de FungiPot incluye:

Una maceta FungiPot

Semillas de pasto y nube

Sustratos de tierra en cápsula

Una pipeta para riego preciso

Instrucciones paso a paso

Asimismo, el dispositivo integra tres sensores inteligentes que indican la humedad, luz y temperatura. Cuando alguno de estos parámetros está fuera de rango, FungiPot emite señales visuales o sonoras, similares a las de una mascota digital, motivando al dueño a actuar.

Además, está diseñado para el uso infantil, pues no requiere conexión permanente a internet, cuenta con materiales seguros y está pensado para todas las edades.

¿Cuánto cuesta FungiPot?

FungiPot ya está disponible en México, convirtiéndose en una estrategia para promover juguetes educativos y ecológicos en el país, y puedes encontrarlo en Amazon México con un precio de 1,402.5 pesos mexicanos.

FungiPot se convierte en una herramienta educativa

En países donde FungiPot ya fue lanzado, el producto recibió elogios por parte de familias y escuelas, pues tanto docentes como especialistas en educación destacaron tres elementos importantes:

Su capacidad para generar interés en ciencia y ecología sin necesidad de pantallas

La facilidad de integrar la maceta interactiva a proyectos escolares

El impulso a conversaciones familiares sobre medio ambiente, hábitos y tecnología consciente

FungiPot representa una nueva era de juguetes educativos en México: inteligentes, ecológicos, interactivos y orientados al desarrollo integral.