No cabe duda que los participantes en la Kings League en Twitch de Piqué siguen dando de qué hablar, y ahora ha sido el Kun Agüero quien amenazó al ex Barcelona.

Se ha revelado un clip en redes sociales en donde Kun Agüero de 34 años de edad, le reclama a Piqué el porqué no se le había informado de la nueva carta para la Kings League.

“Vos como presidente de la liga me tenés que mandar, porque yo no estuve, me tenés que mandar un mensaje y decíme que hay una carta 1 contra 1 y como se juega y todo. Yo no sabía nada”

Kun Agüero