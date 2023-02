Una vez más Piqué vuelve a pelearse con uno de los miembros de la Kings League de Twitch; esta vez con Ibai Llanos pero él le insinuó que era un “chavorruco”.

Todo parece indicar que el enojo de Piqué tras el problema en la Kings League de Twitch, ha hecho que se desquite con cualquiera, incluso con Ibai Llanos de quien quiso burlarse de cómo iba vestido.

Luego de las declaraciones autoritarias de Piqué tras el último partido de la Kings League y su pelito con Juan Guarnizo, ahora el ex futbolista de 36 años quiso burlarse de ibai Llanos.

Pues Piqué se intentó burlar de Ibai Llanos de 27 años de edad, uno de los streamers de Twitch más populares en todo el mundo, por su forma de vestir.

Sin embargo, a Ibai Llanos no le hizo gracia que Piqué se burlara de su forma de vestir y le respondió sin problema, dándole a entender que era un chavorruco:

“No, no, no esto no es de ninguna oveja Gerard. Yo no me meto con lo que has comprado que tú has dejado ahí 7 mil euros para hacerte el modernito con 40 años y no os he dicho nada. Yo cojo lo primero que pillo, soy un tío humilde.”

Ibai Llanos