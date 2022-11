Humankind Together We Rule llega a uno de los RTS más solicitados últimamente, el cual además de su juego base, ya tuvo una primera expansión de culturas.

Sin embargo, con Humankind Together We Rule por fin tenemos un verdadero extra en lo que se refiere a mecánicas de juego.

Pues agrega un trasfondo diplomático, el cual hace que el juego se sienta diferente en varios aspectos, cambiando un poco la fórmula de los RTS.

Sin más, aquí te traemos nuestra experiencia con Humankind Together We Rule.

Humankind Together We Rule (Amplitude)

¿Qué es Humankind Together We Rule?

Humankind Together We Rule es una expansión masiva para el juego de Amplitude, la cual no sólo agrega nuevas civilizaciones y mejoras en el desempeño.

En Humankind Together We Rule tenemos la llegada de nuevos sistemas de juego, los cuales tienen un gran peso en el juego global, y esto es en lo que nos vamos a centrar.

El primero es el “leverage”, el cual se puede decir que es una nueva “moneda” para las situaciones diplomáticas del título, y que es necesario para llevar a cabo ciertas actividades.

Por lo mismo, recolectarlo no es nada fácil en Humankind Together We Rule, pues tus acciones pueden tener consecuencias.

Humankind Together We Rule (Amplitude)

Por ejemplo, habrá veces en que obtengas este recurso al matar unidades; sin embargo, si haces esto dentro de una frontera, en lugar de tener más “leverage”, podrías desencadenar un conflicto.

Como te podrás imaginar, para tener un buen nivel de este nuevo recurso, necesitarás jugar a la política dentro de Humankind Together We Rule.

Saber cuándo atacar y cuándo hacer tratados con enemigos (o aliados); lo cual te puede cambiar el ritmo, si es que te has especializado en construir una potencia bélica.

Ahora bien, el “leverage” será importante para cuando tengas una Embajada, otro de las novedades de Humankind Together We Rule.

Humankind Together We Rule (Amplitude)

Será aquí donde salga a relucir todo tu esfuerzo previo, pues puedes usar este nuevo edificio para conseguir ventajas diplomáticas, como evitar un conflicto armado por un tiempo.

Además gana mayor importancia cuando dos jugadores tiene una Embajada, pues pueden ayudarse mutuamente como dándose unidades o construyendo maravillas juntos.

Esto hará que los recursos se puedan conseguir de manera más rápida, todo gracias a la cooperación global, lo cual hace a Humankind Together We Rule más “humano”.

El Congreso es la estrella de Humankind Together We Rule

Sin embargo, el aspecto más interesante de Humankind Together We Rule es la llegada del Congreso.

Amplitude trató de recrear lo mejor posible como se mueven los elementos políticos internacionales con este apartado de Humankind Together We Rule.

El Congreso sirve básicamente para ejercer presión sobre otra nación tanto de manera defensiva, como ofensiva.

Tú como representante de una civilización puedes ir a Congreso a reclamar o defender cualquier tipo de acción de otra sociedad.

Humankind Together We Rule (Amplitude)

Será el Congreso quien decida cómo procede el caso, si tu alegato es fuerte y continuo, puedes destruir toda una nación sin siquiera disparar una sola bala.

Obviamente para ganar la mayoría de los casos en el Congreso de Humankind Together We Rule, deberás de haber forjado una buena relación con varios de lo miembros de la comunidad internacional.

De ahí la importancia de la Embajada, y por extensión del “leverage” de esta expansión; vamos, que son un todo que funcionan en diversos niveles, aunque no lo parezca en primera instancia.

A mencionar que el Congreso tiene otras funciones además de ser un circo geopolítico, como el establecer leyes internacionales.

Humankind Together We Rule (Amplitude)

Sin embargo, son elementos autónomos que pocas veces tiene un impacto real en tu juego, aunque no está demás el tenerlos en cuenta.

¿Vale la pena Humankind Together We Rule?

Si has estado jugando el título de Amplitude desde su lanzamiento y disfrutaste la expansión de de América Latina, Humankind Together We Rule es un obligado.

Con esta expansión tenemos la versión más acabada del título, con elementos que le dan un nuevo aire al juego y lo cambian en varios aspectos.

Incluso si nunca has probado este RTS, Humankind Together We Rule es una buena opción para entrar al mismo, pues ya tendrás todas las opciones de facto.

Si quieres un juego de estrategia militar que vaya más allá de evolucionar culturas y estar en conflicto eterno, dale un vistazo a Humankind Together We Rule.