Luego de que Piqué y Juan Guarnizo se pelearan durante un partido de la Kings League de Twitch, haciendo que el ex jugador de 35 años abandonara su grupo de WhatsApp, ahora amenaza con irse de la liga: “Me la pela”.

Tras las declaraciones de Juan Guarnizo de 26 años de edad y el también streamer Spursito de 25, Piqué explotó contra los miembros de la Kings League.

Y es que según las cuentas oficiales de la Kings League revelaron que hubo un malentendido durante el partido entre el equipo de Juan Guarnizo y Spursito al no corregirse correctamente una norma.

Lo cual provocó que Piqué, al ser presidente de la Kings League interviniera y mandara a repetir los últimos dos minutos del partido, perjudicando a Juan Guarnizo y su equipo Aniquiladores.

En redes sociales, la funa contra Piqué tras su pelea con Juan Guarnizo en la Kings League, continúa.

Por lo que en el After Kings, Piqué salió a dar sus declaraciones sobre lo ocurrido en la Kings League y del porqué se salió del grupo de WhatsApp.

De igual forma, Piqué aseguró que el haber repetido los últimos dos minutos fue porque a él le pareció lo mejor, pero eso no justifica las actitudes que tuvieron algunos presidentes de la liga, según reveló.

Asimismo, luego de que le reclamaran a Piqué el haberse salido del grupo de WhatsApp, diciéndo que se montó un drama muy tóxico; a lo que el ex jugador simplemente respondió:

“Bueno porque me gusta el show y me la pela de verdad, y te lo digo en serio, me la pela y mañana me voy de aquí y que le siga otro la liga, de verdad me la pela. No es amenaza.”

Piqué