Mientras que la discusión sobre si Palworld le copió o no a Pokémon, Nintendo ya tomó cartas en el asunto en contra de mod que infringía derechos de autor.

El youtuber y “modder” conocido como Toasted, dio a conocer que tuvo que retirar su versión de Palworld que incluía a personajes de la serie animada de Pokémon.

En un mensaje en X afirmó que “Nintendo fue por él”, así que se vio obligado a suspender este curioso proyecto que podría resultar curioso y polémico en el contexto actual.

Si bien aún tiene la intención de seguir con esta versión, de momento ira con cuidado en lo que encuentra la manera de poder lanzarlo sin enfrentar problemas legales.

Toasted sobre su mod de Pokémon en Palworld (Especial)

¿Por qué Nintendo obligó a retirar el mod de Palworld?

Parece extraño que Nintendo sí obligara a retirar el mod de Palworld, mientras que no se ha manifestado por el supuesto plagio del que ha sido acusado el juego.

Esto se debe a que mientras Palworld se mantiene en una línea entre la inspiración y el plagio, el mod directamente infringía los derechos de autor de Nintendo.

Pues cambiaba a los Pals por los Pokémon, mientras que el avatar del jugador dejaba de ser uno personalizado, para convertirse en Ash Ketchum.

Por si esto no fuera suficiente, los jugadores también se iban a encontrar con Misty y Brock; siendo esto una especie de juego no oficial de la serie animada original.

De ahí que la desarrolladora tomara la iniciativa en esta ocasión y bloqueara el lanzamiento y desarrollo de este mod.

Mod de Pokémon en Palworld (@ToastedShoes)

Nintendo evaluará detenidamente cada caso alrededor de Palworld

Aunque todo el mundo está a la espera de una demanda millonaria por parte de Nintendo a Palworld, parece que esta no llegará de momento.

Fuera de elementos que violen los derechos de autor de manera evidente, como el mencionado mod, Nintendo no pasará a la ofensiva en el caso de Palworld.

De hecho la desarrolladora se limitó a mencionar que están al tanto del juego de Pocket Pair; pero que no harán declaraciones al respecto.

Todo indica que su idea es tomarse las cosas con calma y analizar a detalles todo lo que implica Palworld.

Si encuentran algo que no les agrada, es posible que veamos la tan mencionada demanda; en caso de que no haya nada relevante, no habrá acciones legales.

Palworld (Pocket Pair)

Con información de X y Bloomberg