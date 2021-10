AuronPlay responde a filtraciones de sus ganancias en Twitch; “no somos ejemplo de nada”

A través de un stream, AuronPlay habló sobre las recientes filtraciones de Twitch que revelaban de cuánto son sus ganancias y aseguró que “no somos ejemplo de nada”.

Durante una transmisión por Twitch, el streamer español Raúl Álvarez Genes , mejor conocido como AuronPlay, aseguró que a él no le importa realmente que se hayan hecho filtraciones de sus ganancias pues reconoce que “no somos ejemplo de nada”.

Pero AuronPlay recalcó que, lo que le molesta sobre el tema de las filtraciones de Twitch y sus ganancias -además de otros streamers- es que haya jóvenes que quieran dejar la escuela pues siente que “no somos ejemplo de nada”.

Esto al ver que él cobra 3 millones de euros, es decir 71 millones 550 mil 042 pesos y quieran dejar la escuela y sus estudios por parecerse a él y otros streamers de Twitch.

“Eso es lo que realmente a mi me perturba”

AuronPlay, quien respondió acerca de las filtraciones y sus ganancias en Twitch, se dirigió especialmente a su audiencia joven.

AuronPlay aseguró que no es fácil ser un streamer y estar donde está ahora y les aconsejó que estudien y se esfuercen, que no dejen los estudios.

“Muy importante, no me tengan de ejemplo ni a mi, ni a Ibai Llanos ni a Rubius porque no somos ejemplo de nada”

AuronPlay