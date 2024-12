Durante la CCXP Brasil 2024 se ha confirmado que el anime de gatos zombies Nyaight of the Living Cat tendrá su estreno próximamente.

Luego de que se revelara el primer tráiler para la serie anime de gatos zombies Nyaight of the Living Cat, con el que ya tenemos varios detalles.

Así que fans presten atención que les decimos de qué trata, cuándo se estrena y dónde ver el anime de gatos zombies Nyaight of the Living Cat.

¿De qué trata la serie anime de gatos zombies Nyaight of the Living Cat?

Nyaight of the Living Cat es la esperada adaptación anime del manga con el mismo nombre escrito por Hawkman e ilustrado por Mecha-Roots.

Bajo el sello de Monthly Comic Garden desde octubre de 2020 con cinco volúmenes publicados actualmente en Japón.

La trama de Nyaight of the Living Cat se centra en un virus que convierte en gato a cualquiera que toque a un gato infectado.

Por lo que pronto gatos zombies se extenderán provocado una pandemia mundial en Nyaight of the Living Cat.

La adaptación al anime de Nyaight of the Living Cat tendrá al director de cine Takashi Miike como director ejecutivo, con Tomohiro Kamitani dirigiendo el estudio de anime OLM.

Mientras que en el tema músical Koji Endo compondrá la música, con Marty Friedman en la guitarra y Heidi Shepherd de Butcher Babies en “voz de la muerte”.

¿Cuándo se estrena la serie anime de gatos zombies Nyaight of the Living Cat?

Por ahora la fecha de estreno para la serie anime de gatos zombies Nyaight of the Living Cat no se ha revelado por completo.

Sin embargo, ya sabemos que el estreno de la serie anime de gatos zombies Nyaight of the Living Cat será en algún momento del 2025.

Nyaight of the Living Cat: De qué trata, cuándo se estrena y dónde ver el anime de gatos zombies (Crunchyroll )

¿Dónde ver la serie anime de gatos zombies Nyaight of the Living Cat?

La serie anime de gatos zombies Nyaight of the Living Cat se estrenará en una popular plataforma de streaming.

Por lo que la “gatidemia” llegará en 2025 en exclusiva por la plataforma de streaming de anime Crunchyroll.