Parece que la relación entre Netflix y Zack Snyder ha terminado definitivamente, pues la serie animada Twilight of the Gods ha sido cancelada.

Twilight of the Gods era el último proyecto de Zack Snyder que seguía con vida en Netflix; sin embargo, la plataforma decidió no seguir adelante con este.

Twilight of the Gods (Netflix)

Twilight of the Gods de Zack Snyder solo tendrá una temporada

Aunque ya se planeaba una segunda temporada de Twilight of the Gods de Zack Snyder, los reportes recientes alrededor de Netflix señalaron que el desarrollo de esta fue detenido.

Si bien Netflix no ha dado el anuncio oficial sobre la cancelación de Twilight of the Gods de Zack Snyder, detener la producción de la segunda temporada es un indicativo.

Esta cancelación ha hecho algo de ruido debido a que de todos los productos lanzados por el director en la plataforma, era el que tenía mejor crítica.

Sin embargo, también fue el que captó menos la atención de los fans, a diferencia de Army of the Dead y Rebel Moon, que también fueron cancelados.

Es bien sabido que la manera de Netflix de gestionar sus contenidos es un tanto extraña, pues cancela series y películas no importando sus visualizaciones o críticas.

Twilight of the Gods (Netflix)

Cancelación de Twilight of the Gods muestra el fracaso de Zack Snyder en Netflix

La relación entre Zack Snyder y Netflix empezó fuerte en 2021; sin embargo, a 4 años de esto, la cancelación de Twilight of the Gods demuestra el fracaso.

Zack Snyder desarrolló 3 proyectos para Netflix; Army of the Dead, Rebel Moon y Twilight of the Gods, de los cuales ninguno sobrevivió.

Army of the Dead en su momento fue la película más vista en Netflix, y tuvo un spin-off, Army of Thieves; al final, se decidió cancelar la secuela y la serie animada planeadas.

Rebel Moon tuvo una gran campaña de marketing, despertando el interés del público; lamentablemente tuvo una mala recepción entre el público y la crítica.

Twilight of the Gods fue el proyecto más equilibrado de Zack Snyder en la plataforma; pero no llamó tanto la atención, de ahí que se decidiera cancelarlo.