Los juegos de hack and slash son tan variados que es difícil de encontrar una nueva propuesta en esta época; aun así, de vez en cuando sale una obra con algo nuevo y divertido, tal es el caso de Lysfanga: The Time Shift Warrior.

Lysfanga: The Time Shift Warrior el primer juego del estudio francés Sand Door, de la mano de Quantic Dream.

A pesar de haber empezado como un proyecto escolar, ha evolucionado hasta convertirse en unas de las mejores promesas para este 2024.

Pues combina de buena manera varios elementos de obras conocidas, dando además su propio enfoque, lo que nos da un juego con su propia esencia y que podría sorprender en este inicio de año.

Lysfanga: The Time Shift Warrior (Quantic Dream)

¿De que trata Lysfanga: The Time Shift Warrior?

Lysfanga: The Time Shift Warrior nos pone en la piel de una guerrera llamada Ime que se encuentra en el lejano mundo de Antala, donde grandes y hermosas ciudades han quedado atrapadas en el tiempo.

Después de cientos de años de paz, alguien o algo ha roto el delicado equilibrio, poniendo en riesgo a todos los habitantes de este bello lugar.

Ante esto, Ime recibe el grandioso don de retroceder en el tiempo por parte de una Diosa, para “reclutar a versiones pasadas de ella” y así encontrar quién o qué amenaza la paz en estas tierras.

La historia de Lysfanga: The Time Shift Warrior es de lo más básica y hasta cierto punto no parece ser trascendental en ningún sentido.

Lysfanga: The Time Shift Warrior (Quantic Dream)

Sin embargo, logra atraparte desde el primer momento, al grado que te involucras para descubrir el misterio detrás de la amenaza.

Asimimo, aunque los personajes de Lysfanga: The Time Shift Warrior tampoco son muy diferentes a otros que hemos visto, cuentan con un gran carisma.

La combinación de esto hace que al momento de jugar, el título no se sienta vació, es decir, hay una razón de ser para los eventos que suceden a lo largo de la aventura.

Aunque claro, el punto fuerte de Lysfanga: The Time Shift Warrior no está en su trama, si no en su sistema de juego.

¿Cómo se juega Lysfanga: The Time Shift Warrior?

Lysfanga: The Time Shift Warrior es un hack and slash de toda la vida, usas combos para derrotar enemigos poderosos, esquivas los ataques más fuertes y tienes una variedad de hechizos para ayudarte en tu aventura.

Ahora bien, la diferencia en Lysfanga: The Time Shift Warrior es que para vencer a varios enemigos se necesitan dos personas o más.

Al ser un título de un solo jugador, la ayuda viene de la mano de tus copias del pasado quienes pelean al mismo tiempo que tú.

En otras palabras, grabas tu pelea y al rebobinar, tu copia hará los mismos movimientos, con lo que podrás ayudarte para distraer, matar o romper defensas de enemigos.

Lysfanga: The Time Shift Warrior (Quantic Dream)

Es algo difícil de explicar en palabras; pero es una mecánica sencilla de aprender y muy divertida.

Esto le da un toque único a Lysfanga: The Time Shift Warrior, haciendo que las peleas sean divertidas y diferentes; aunque no es algo nuevo, este título lo lleva a otro nivel.

Además que las peleas sirven como un tipo de reto ya que tienes un temporizador y un tiempo récord; para alcanzar todas las recompensas tienes que acabar la pelea lo antes posible.

Aquí es donde la mecánica de puzzle y acción se juntan, haciendo las peleas de Lysfanga: The Time Shift Warrior algo de un mayor dinamismo de lo que se ve en primera instancia.

¿Cómo se ve Lysfanga: The Time Shift Warrior?

En la parte gráfica, Lysfanga: The Time Shift Warrior es una maravilla, a pesar de no tener una arquitectura tan elaboradacomo otros juegos del estilo (dígase Diablo IV).

La ambientación de Lysfanga: The Time Shift Warrior es increíble, con las ciudades atrapadas en el tiempo que le dan un desértico al juego, además que toda la parte técnica está muy bien lograda.

Durante nuestra sesión de juego no experimentamos cuelgues, bajas en los cuadros por segundo o tuvimos la aparición de bugs que nos arruinaran la experiencia.

Lysfanga: The Time Shift Warrior (Quantic Dream)

La parte sonora de Lysfanga: The Time Shift Warrior combina perfecto con la gráfica y jugabilidad. Es una música ligera; pero que te incita a la pelea frenética cuando tiene que hacerlo.

Esto se mezcla con tonadas más centradas en la exploración y ver cada detalle del mapa cuando no estás en batalla. A pesar de que no son canciones que tengan un ritmo pegajoso, nos permiten disfrutar del juego perfectamente.

Quienes sientan un especial agrado por la vena artística de los videojuegos, encontrarán en esta obra elementos que los dejarán bastante satisfechos.

¿Vale la pena Lysfanga: The Time Shift Warrior?

Lysfanga: The Time Shift Warrior es sin duda una de las grandes novedades de este año, su jugabilidad es muy divertida y tiene el suficiente reto para entretenerte varias horas.

Aunque no lo parezca al inicio, la historia de Lysfanga: The Time Shift Warrior es intrigante y asombrosa; te darán ganas de descubrir que es lo que pasa en este lugar.

Sin olvidar que la parte gráfica y sonora que acompañan al juego, son una gran apuesta que todos los jugadores disfrutarán.

Si te gustan los hack and slash y disfrutas de unos buenos puzzles, este juego es para ti, será una de las mejores adiciones a tu catálogo.