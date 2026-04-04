Life is Strange: Reunion es el cierre de una historia que marcó a toda una generación, el cual fue desarrollado por Deck Nine y publicado por Square Enix, este capítulo final reúne nuevamente a Max Caulfield y Chloe Price en una aventura que apuesta más por el corazón que por la innovación.

Pero, Life is Strange: Reunion ¿realmente logra despedirse en grande o se queda en nostalgia? Aquí te lo contamos en 5 puntos.

5 puntos de la reseña de Life is Strange: Reunion, el esperado final de un videojuego que marcó a una generación

Tal y como se dijo, Square Enix lanzó el último capítulo del icónico videojuego de Life is Strange: Reunion, por lo que te decimos qué tanto vale la pena jugar esta nueva entrega.

Una historia emocional… pero irregular Max y Chloe: el alma del juego Jugabilidad familiar, sin grandes cambios Nostalgia vs innovación Life is Strange: Reunion ¿vale la pena?

Life is Strange: Reunion ( Square Enix)

Una historia emocional… pero irregular

La trama de Life is Strange: Reunion nos lleva a la Universidad de Caledon, donde un incendio amenaza con destruir todo en cuestión de días, obligando a Max a usar nuevamente sus poderes para evitar la tragedia.

El gran gancho es el reencuentro con Chloe, que funciona como motor emocional de la narrativa; sin embargo, aunque hay momentos poderosos, la historia cae en inconsistencias y decisiones que pueden sentirse forzadas o confusas para los fans veteranos.

Life is Strange: Reunion ( Square Enix)

Max y Chloe: el alma del juego

Aquí no hay duda: lo mejor del juego es la química entre sus protagonistas; la relación entre Max y Chloe vuelve a ser el eje central, con diálogos íntimos y escenas que apelan directamente a la nostalgia.

Eso sí, este enfoque deja de lado a otros personajes, que resultan poco desarrollados o irrelevantes dentro de la historia.

Life is Strange: Reunion ( Square Enix)

Jugabilidad familiar, sin grandes cambios

El gameplay de Life is Strange: Reunion se mantiene las bases clásicas:

Rebobinar el tiempo con Max

“Backtalk” con Chloe para confrontaciones

Aunque el sistema dual es interesante, en la práctica no evoluciona demasiado y puede sentirse limitado o poco desafiante.

Life is Strange: Reunion ( Square Enix)

Nostalgia vs innovación

Life is Strange: Reunion apuesta fuerte por los fans de siempre, pero el problema es que esa nostalgia a veces pesa más que la innovación: escenarios reutilizados, decisiones con poco impacto y mecánicas conocidas.

Aun así, para quienes han seguido la saga desde 2015, hay suficientes momentos emotivos para justificar la experiencia.

Life is Strange: Reunion ( Square Enix)

Life is Strange: Reunion ¿vale la pena?

Life is Strange: Reunion ¿vale la pena? Eso dependerá de qué estés buscando y con qué propósito, es decir:

Vale la pena sí, si eres fan de Max y Chloe y quieres un cierre emocional

Pero no lo vale tanto, si esperas una evolución real en gameplay o narrativa

En general, Life is Strange: Reunion es un final digno, pero imperfecto: más un epílogo nostálgico que una entrega revolucionaria.

Si bien Life is Strange: Reunion no reinventa la fórmula, pero logra tocar el corazón, para los fans es un adiós digno que vale la pena vivir.