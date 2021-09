‘Life is Strange: True Colors’; la mejor aventura gráfica del año (RESEÑA)

Había muchas dudas acerca de ‘Life is Strange: True Colors’, principalmente porque el estudio Dontnod no estaría a cargo de esta entrega.

Muchos se preguntaron si ‘Life is Strange: True Colors’ vería una disminución en su calidad debido al equipo responsable de Deck Nine.

Sin embargo, te podemos decir en este momento que todas las dudas eran infundada, el juego mantiene su excelente narrativa e incluso mejora algunos aspectos.

Life is Strange: True Colors (Square-Enix)

‘Life is Strange: True Colors’ es sin temor a equivocarnos la aventura gráfica de este 2021, con un calidad como pocas veces hemos visto en el género últimamente.

Pues no sólo hablamos de una historia y desarrollo atrayentes, también de un gameplay que aunque limitado, es perfecto para el estilo de juego.

Claro, tiene algunos problemas a tener en cuenta; pero será mejor que vayamos paso por paso en todo lo que implica ‘Life is Strange: True Colors’.

¿De qué trata ‘Life is Strange: True Colors’?

‘Life is Strange: True Colors’ nos pone en la piel de Alex Chen, una joven que tras 8 años en hogares temporales, logra reunirse con Gabe, su hermano.

Sin embargo, Alex le oculta un secreto a Gabe de vital importancia en ‘Life is Strange: True Colors’; ella literalmente puede sentir las emociones de los demás.

Este “poder” ha sido una maldición para la joven, pues no le ha permitido relacionarse de manera adecuada con la gente que le rodea.

Aún así siente que el estar con Gabe en un pequeño pueblo de Colorado le brindará una segunda oportunidad, hasta que ocurre una tragedia.

Life is Strange: True Colors (Square-Enix)

Ahora Alex deberá de usar sus habilidades para arreglar al pueblo y descubrir lo que hay detrás de una intempestiva muerte en ‘Life is Strange: True Colors’.

La historia de ‘Life is Strange: True Colors’ es la clásica de un asesinato misterioso, con Alex haciendo su mejor versión de detective.

Sin embargo, la manera en que se va desarrollando la vuelve sumamente atractiva; Deck Nine hace que de verdad te interesen los personajes.

Esto toma mayor relevancia con el microcosmos que construye alrededor del pueblo de Haven, la cual a pesar de estar contenida, se siente real y viva.

Life is Strange: True Colors (Square-Enix)

Prácticamente todos los personajes de ‘Life is Strange: True Colors’ tiene su propio trasfondo, el cual suma a la trama principal.

Y claro, no podemos olvidar el gran trabajo que hicieron con Alex, la cual no es una protagonista típica, pues es vulnerable y ella misma lo reconoce.

Precisamente ‘Life is Strange: True Colors’ será un viaje donde ella aceptará y superará esas vulnerabilidades de una manera muy bien contada.

¿Cómo se juega ‘Life is Strange: True Colors’?

‘Life is Strange: True Colors’ tiene un gameplay simple en varios aspectos; pero que en el contexto del juego se va nutriendo poco a poco.

En ‘Life is Strange: True Colors’ básicamente deberás de atender un gran número de conversaciones donde deberás de elegir diferentes respuestas.

Tus decisiones afectarán el cómo te relacionas con el resto de personajes, ya sea que entables una gran amistad, te ganes enemigos o una potencial pareja.

Además tendremos las habilidades de Alex. Algunos protagonistas, así como NPC, de ‘Life is Strange: True Colors’ tendrás sus emociones a flor de piel.

Life is Strange: True Colors (Square-Enix)

Mediante Alex podremos saber lo que piensan y en ocasiones, sentir y ver el mundo de la misma manera en que lo experimentan esas personas.

Esto será vital tanto para avanzar en la historia de ‘Life is Stranger: True Colors’, como para afilar nuestras habilidades detectivescas.

Deberemos de descubrir qué es lo que aqueja al otro y ayudarlo a superar su miedo, tristeza o enojo.

Obviamente la manera en la que lo hagamos repercutirá en el reto del desarrollo de la trama de ‘Life is Strange: True Colors’.

Life is Strange: True Colors (Square-Enix)

Tampoco podemos olvidar que hay una serie de mini-juegos regados por todo el título, los cuales irán desde un futbolito, hasta unos juegos retro.

A veces estos formarán parte de la narrativa de ‘Life is Strange: True Colors’, pero en su mayoría sólo están ahí para pasar el rato.

¿Cómo se ve ‘Life is Strange: True Colors?

‘Life is Strange: True Colors’ luce muy bien, esto en parte porque es el primero de la franquicia en tener una versión para la nueva generación.

Aunque no por eso las versiones de PS4 y Xbox One de ‘Life is Strange: True Colors’ desmerecen en lo más mínimo.

A destacar sobretodo las expresiones faciales de todos los personajes de ‘Life is Strange: True Colors’, que están muy bien trabajadas.

Esto no sólo es estéticamente importante, también ayuda al gameplay gracias a que podemos identificar más fácil las emociones de los demás.

Life is Strange: True Colors (Square-Enix)

Tampoco podemos dejar de lado el gran trabajo vocal de ‘Life is Strange: True Colors’, el cual está muy bien aplicado en todos los protagonistas.

Ninguno de los personajes de ‘Life is Strange: True Colors’ está desentonado, haciendo un gran trabajo para dotar de vida todos los diálogos.

Podemos sentir la alegría, furia y melancolía en cada una de las voces de actores y actrices.

Tal vez el único “pero” que le ponemos en este aspecto es que el juego sólo cuenta con audio en inglés; aunque no por eso desmerece ni un poco.

¿Vale la pena ‘Life is Strange: True Colors’?

Si gustas de las aventuras gráficas, las historias de misterio y los temas acerca de la empatía y emociones, sin duda ‘Life is Strange: True Colors’ es para ti.

‘Life is Strange: True Colors’ tiene todo lo anterior en un desarrollo casi impecable y que te atrapará por varias horas.

Toma en cuenta que no es perfecto; el control de Alex a veces es un tanto tosco y peca de contemplativo en muchas ocasiones, con ella desplazándose muy lento.

Life is Strange: True Colors (Square-Enix)

También en ocasiones llega a tener problemas al momento de interactuar con el escenario y su duración puede ser un problema (10 horas, en promedio).

Pero todos estos son inconvenientes menores en ‘Life is Strange: True Colors’; en realidad le restan muy poco a la experiencia en general.

‘Life is Strange: True Colors’ es un título que todo fan de los videojuegos y las buenas historias debería de probar.