Life is Strange: Arcadia Bay Collection, es una nueva colección que reúne los primeros 2 juegos de la franquicia con sus respectivas remasterizaciones para Nintendo Switch, pero ¿Hace justicia a la versión de consolas y celulares? Te contamos.

Life is Strange: Arcadia Bay Collection, son videojuegos de aventuras gráficas, donde controlaremos a un personaje desde una perspectiva en tercera persona.

En el caso del primer Life is Strange controlaremos a Max, quien tiene la capacidad de retroceder en el tiempo y su poder lo descubre cuando salva a su amiga Chloe de ser asesinada por un disparo de Nathan Prescott en el baño de chicas del instituto.

Max en Life is Strange (Captura de Nintendo Switch)

Max estudia en la Academia Blackwell y trata de vivir una vida normal, mientras lidia con su nuevo poder de rebobinar el tiempo.

Así, es como el destino del jugador será tomar decisiones para llevar a Max por el buen camino y así salvar a todos los que la rodean. Al mismo tiempo que irás descubriendo que hay detrás de la vida de todas las personas que viven en la Academia Blackwell

Life is Strange: Arcadia Bay Collection, es tardado

El videojuego de Life is Strange: Arcadia Bay Collection se desarrolla en formato episódico como si se tratara de una serie de televisión.

En total el primer videojuego de Life is Strange tiene un total de 5 episodios, que si juegas todos de un jalón más o menos te pueden durar entre unas 14 horas, teniendo en cuenta que decidas rápido o que hagas una decisión precisa.

Life is Strange en Nintendo Switch (Captura de Nintendo Switch)

Sin embargo, el juego te incita a tomarte la historia con calma y algunas veces te da consejos sobre si deberías rebobinar el tiempo o tú mismo decides si quieres tomar otros dialogos.

Por otra parte segundo juego de Life is Strange: Arcadia Bay Collection, llamado Life is Strange Before the Storm, al igual que la primera parte, se encuentra dividido en capítulos. Sin embargo, en esta ocasión solo tiene 4 capítulos.

Life is Strange: Arcadia Bay Collection y su gameplay

Todos los videojuegos de Life is Strange al ser vidoejuegos de aventuras gráficas son juegos en donde la toma de decisiones repercuten en la historia.

El personaje Max, a la que controlamos, al tener la capacidad de retroceder en el tiempo es capaz de elegir otros diálogos en el caso de que no sean las decisiones correctas y la historia cambiará de acuerdo a lo que hagamos o digamos.

Life is Strange (Captura de Nintendo Switch)

Dentro de Life is Strange: Arcadia Bay Collection, el juegos tendrá la capacidad de interactuar con objetos y algunos de ellos pueden repercutir dentro de la historia del videjuego.

Life is Strange: Arcadia Bay Collection, cuenta con una serie de Puzzles y varios Easter Eggs que te envolverán dentro del misterio del pueblo y la exploración está a la orden del día. Además, el videojuego te incita a observar todo lo que te rodea.

Life is Strange (Captura de Nintendo Switch)

No hay tantas partes de acción y el videojuego no tiene elementos de a Quick time events (Pulsar botones rápidamente) y se enfoca más a la narrativa que a otros elementos.

Cada una de las elecciones del juego tendrán consecuencias en Max y las acciones que tomemos determinarán cómo se desarrollará la historia principal.

Explorar tiene sus ventajas, pues te permitirá conocer a fondo la historia de los personajes e incluso en algunas ocasiones podrás prevenir algunos eventos que te permitirá ayudar a tus amigos o compañeros.

Life is Strange: Arcadia Bay Collection ¿Es un buen port para Nintendo Switch?

En esta ocasión los chicos detrás del desarrolló original: Dontnod Entertainment, trabajaron detrás del port para Nintendo Switch y no luce mal, pero podría mejorar.

Hay algunas veces que quizás notes un bajón de calidad, no importando que juegues en modo portátil o en modo dock, pues se nota que solo el título escala la pantalla y no le da más potencia cuando la Nintendo Switch está conectada al televisor.

Life is Strange (Captura de Nintendo Switch)

El juego aunque debería de lucir como la calidad de las consolas de la octava generación no logra ni siquiera alcanzar la calidad de una Xbox One.

Sin embargo, Life is Strange: Arcadia Bay Collection, guarda más parecido con su versión de celulares y en algunos momentos logra superar esta calidad cuando hay menos elementos en pantalla.

También cabe aclarar que el videojuego corre a 30 fps (cuadros por segundo) y cuenta con una calidad de 720 p en el modo portátil.

Life is Strange: Arcadia Bay Collection, es uno de los videojuegos de Nintendo Switch con menos corazón gráfico y se ve que no cuidaron la calidad para los que juegan en esta consola híbrida, pero eso sí la historia está completa.

Al sacrificar algunas texturas de sus versiones remasterizadas Life is Strange: Arcadia Bay Collection, logró salvar una de las historias más conmovedoras del mundo de los videojuegos.

Life is Strange: Arcadia Bay Collection ¿Vale la pena?

Si eres de los jugadores que contemplan la narrativa y les gusta la historia dentro de los videojuegos quizás Life is Strange: Arcadia Bay Collection es para ti, pero si no mejor ni te acerques.

Si buscas acción y botonazos en la colección remasterizada de Life is Strange es imposible que encuentres diversión.

Life is Strange: Arcadia Bay Collection, está más enfocado para el público que prefiere las historias con tramas de telenovela y que le guste tomar decisiones con consecuencias. Sobre todo aquellos que amen la narrativa.

Eso sí ten en cuenta que Life is Strange: Arcadia Bay Collection sacrifica los gráficos de la Nintendo Switch para ofrecerte la historia completa sin recortes.

El apartado musical y sonoro está muy bien cuidado y la música de Jonathan Morali, le da cierto toque de nostalgia al videojuego.