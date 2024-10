Este 29 de octubre llega a las plataformas Life is Strange: Double Exposure, una secuela directa de Life is Strange que salió en 2015.

Ahora, a casi 10 años de la salida de la entrega principal y con varios spin-offs llega Life is Strange: Double Exposure, una secuela directa de esta entrega.

Pero ¿es una digna sucesora del videojuego o es tan mala como han hecho creer las malas campañas? Te decimos nuestras impresiones.

Life is Strange: Double Exposure trae nuevos poderes, historias y personajes

Si estabas esperando la integración de alguno de los personajes pasados en Life is Strange: Double Exposure, este videojuego te decepcionará.

Pues aunque Max Caulfield regresa como protagonista, Chloe, Rachel y demás personajes no regresan; aunque se hacen breves menciones.

En Life is Strange: Double Exposure , Max intenta continuar con su vida como fotógrafa de la Universidad de Caledon; además, un dato a destacar es que esta secuela ocurre varios años después.

Es decir que en Life is Strange: Double Exposure, Max es una casi treintañera por lo que quienes jugaron Life is Strange en 2015, probablemente compartan la franja de edad de la protagonista.

Sin embargo, esta fue una apuesta ambivalente ya que por una parte, muchos podrán sentirse identificados por lo que Max está pasando tras intentar dejar atrás lo que ocurrió en Arcadia Bay, y podrán disfrutar del desarrollo de la historia, decisiones y manejo de poderes.

Pero para quienes ya hayan jugado en primera instancia Life is Strange y los videojuegos posteriores que le precedieron, el juego de Life is Strange: Double Exposure se torna repetitivo e incluso hace que puedas llegar a perder el interés.

Por lo que es una apuesta jugar Life is Strange: Double Exposure, ya que puedes continuar una nueva historia con los viejos personajes entrañables, pero conocer ya cómo es la mecánica del juego sin muchas sorpresas por delante.

Y si eres nuevo en la comunidad de Life is Strange, Double Exposure te sorprenderá y te llevará de la mano para conocer los poderes y la historia que se presenta en esta secuela directa.

Aunque eso sí, en algunas ocasiones se mencionan personajes en Life is Strange: Double Exposure que de no conocer la precuela, es posible que no captes al principio quienes fueron.

Life is Strange: Double Exposure (Deck Nine)

Life is Strange: Double Exposure presenta una nueva historia con similitudes

Tal y como se reveló, Life is Strange: Double Exposure es una secuela directa de Life is Strange, por lo que en ocasiones llega a sentirse como si solamente hubieran pulido ciertas cosas del juego anterior.

Ya que en Life is Strange: Double Exposure si bien Max tiene nuevos amigos y conocidos, una vez más su vida se ensombrece tras la muerte de su amiga Safi, una poeta con la que hizo gran amistad.

Junto con su otro amigo, el científico Moses, Max intentará resolver el misterio detrás de la muerte de Safi para encontrar al asesino intentando no usar sus poderes que llevaron al desastre en Arcadia Bay.

No obstante, en Life is Strange: Double Exposure se revela que Max posee nuevos poderes al poder viajar a una línea temporal alterna en donde Safi sigue con vida pero corre peligro.

Por lo que en todo Life is Strange: Double Exposure, Max estará alternando en ambas líneas temporales en donde habrá debates morales, heridas y más preguntas que respuestas.

Los nuevos poderes de Max tendrán cierta ventaja al poder visualizar a los otros personajes de la línea alterna en donde se les podrá escuchar o espiar sin que seamos detectado; una herramienta que nos ayudará a resolver rompecabezas y huecos en la historia.

Life is Strange: Double Exposure (Deck Nine)

Life is Strange: Double Exposure es una buena secuela con una historia interesante pero que no supera a su predecesora

Life is Strange: Double Exposure es un juego que tiene nueva historia, argumentos, personajes y más poderes; sin embargo, aunque tiene una narrativa muy buena, da la sensación de quedarse siempre detrás de su predecesor.

Ya que con el primer Life is Strange, revolucionó el mundo de los RPG y aventura gráfica; en Double Exposure se siente un poco menos sorprendente la historia, aunque no por eso menos buena.

Solamente que el elemento sorpresa que Life is Strange tuvo en 2015 no está en Double Exposure; aunque hay plot twist que ayudan a que la historia no pase desapercibida.

Como en los otros juegos anteriores, hay decisiones que tomarás que cambiarán el rumbo de la historia.

Además el diseño de los personajes, el ambiente e incluso la iluminación es bastante superior en Life is Strange: Double Exposure comparado con las anteriores entregas.

En cuanto a jugabilidad, es bastante sencillo de tomar el control casi al minuto de haberlo iniciado, por lo que no hay muchas trabas en cuanto a lo técnico en Life is Strange: Double Exposure.

Por lo que en conclusión, Life is Strange: Double Exposure tiene una buena historia dramática, un buen proceso dentro de la narrativa aunque no tiene el elemento sorpresa de quienes buscan algo impactante como lo fue Life is Strange hace casi 10 años atrás.