Una mala noticia para los fans de “Avatar: The Legend of Aang”, pues Paramount cambió de último minuto la estrategia alrededor del estreno de la próxima película de la franquicia.

Si bien la película de “Avatar: The Legend of Aang” no ha sido cancelada, sí se modificó su formato, algo que no ha sido bien recibido por la gente tras el anuncio.

'Avatar: La Leyenda de Aang (Nickelodeon)

Paramount decidió no estrenar en cines la película de “Avatar: The Legend of Aang”

En un comunicado liberado el 23 de diciembre, Paramount anunció que la nueva película animada de “Avatar: The Legend of Aang”, ya no llegará a cines de todo el mundo, siendo liberada ahora en streaming.

La película de “Avatar: The Legend of Aang” será una exclusiva de Paramount+, señalando en el mismo comunicado que este servicio será ahora la casa de “Avatar Studios”.

Lo cual da a entender que todos los proyectos relacionados con la franquicia se quedarán en Paramount+ , con pocas posibilidades de verse en otras plataformas o formatos.

Esto también incluiría a las otras series y proyectos anunciados, como la secuela de Korra y Avatar: Seven Heavens, la nueva entrega de la franquicia que sigue la historia del próximo avatar tras la muerte de la joven de la tribu del agua.

“Avatar: The Legend of Aang” (Nickelodeon)

Cambio de administración y fracasos de Paramount afectaron a “Avatar: The Legend of Aang”

Aunque Paramount no dio una explicación como tal del por qué de este cambio de último momento con “Avatar: The Legend of Aang”, analistas consideran que se debe a la combinación del cambio de administración y fracasos del estudio.

Por un lado, Paramount fue adquirida a mediados de 2025 por David Ellison y Skydance, lo que ha provocado una serie de movimientos administrativos, como lo explicó Lindsay Katai, productora de Los Padrinos Mágicos: Un Nuevo Deseo.

Donde se han dado cancelaciones de series animadas y otras han sido puestas en pausa indefinida; para el caso de “Avatar: The Legend of Aang”, Paramount simplemente decidió no estrenar en cines.

A esto se suma que las últimas películas animadas de Paramount han sido fracasos, como Los Pitufos y Transformers One; mientras que Las Tortugas Ninja tuvo un recibimiento tibio, lo mismo que Bob Esponja en este momento.

Al parecer, aunque “Avatar: The Legend of Aang” es una franquicia fuerte, Paramount ya no quiere correr riesgos en este sentido.