Una mala noticia para los fans de “Avatar: The Legend of Aang”, pues Paramount cambió de último minuto la estrategia alrededor del estreno de la próxima película de la franquicia.
Si bien la película de “Avatar: The Legend of Aang” no ha sido cancelada, sí se modificó su formato, algo que no ha sido bien recibido por la gente tras el anuncio.
Paramount decidió no estrenar en cines la película de “Avatar: The Legend of Aang”
En un comunicado liberado el 23 de diciembre, Paramount anunció que la nueva película animada de “Avatar: The Legend of Aang”, ya no llegará a cines de todo el mundo, siendo liberada ahora en streaming.
La película de “Avatar: The Legend of Aang” será una exclusiva de Paramount+, señalando en el mismo comunicado que este servicio será ahora la casa de “Avatar Studios”.
Lo cual da a entender que todos los proyectos relacionados con la franquicia se quedarán en Paramount+, con pocas posibilidades de verse en otras plataformas o formatos.
Esto también incluiría a las otras series y proyectos anunciados, como la secuela de Korra y Avatar: Seven Heavens, la nueva entrega de la franquicia que sigue la historia del próximo avatar tras la muerte de la joven de la tribu del agua.
Cambio de administración y fracasos de Paramount afectaron a “Avatar: The Legend of Aang”
Aunque Paramount no dio una explicación como tal del por qué de este cambio de último momento con “Avatar: The Legend of Aang”, analistas consideran que se debe a la combinación del cambio de administración y fracasos del estudio.
Por un lado, Paramount fue adquirida a mediados de 2025 por David Ellison y Skydance, lo que ha provocado una serie de movimientos administrativos, como lo explicó Lindsay Katai, productora de Los Padrinos Mágicos: Un Nuevo Deseo.
Donde se han dado cancelaciones de series animadas y otras han sido puestas en pausa indefinida; para el caso de “Avatar: The Legend of Aang”, Paramount simplemente decidió no estrenar en cines.
A esto se suma que las últimas películas animadas de Paramount han sido fracasos, como Los Pitufos y Transformers One; mientras que Las Tortugas Ninja tuvo un recibimiento tibio, lo mismo que Bob Esponja en este momento.
Al parecer, aunque “Avatar: The Legend of Aang” es una franquicia fuerte, Paramount ya no quiere correr riesgos en este sentido.