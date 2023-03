En el promocional de TikTok del Kun Agüero quien participó en los Squid Craft Games 2, aseguraba les iba a enseñar cómo jugar al Minecraft, pero ya lo sacaron.

Kun Agüero, el ex futbolista argentino que ahora ha incursionado en el mundo del streaming, participó en los Squid Craft Games 2 de Twitch pero, al no saber jugar Minecraft ya lo sacaron.

Sergio Leonel Agüero , mejor conocido como el Kun Agüero de 34 años, ahora participa en el mundo del stream en Twitch además de estar en la Kings League junto a Piqué.

Y es por esto mismo que AuronPlay, Rubius y Komanche lo invitaron a participar en el evento de Minecraft, Squid Craft Games 2.

Pero aunque el Kun Agüero presumía que iba a enseñar a todos los 200 participantes del Squid Craft Games 2 a jugar Minecraft, no pudo superar el segundo día y terminaron por sacarlo.

Una muerte en Minecraft que a todos los fans de Kun Agüero e incluso a sus otros amigos streamers, les dolió presenciar.

Kun Agüero fue uno de los participantes en el evento de los Squid Craft Games 2, el evento de Minecraft que organizaron los streamers Komanche, AuronPlay y Rubius.

Aunque, según reveló en uno de sus directos de Twitch, Kun Agüero dijo que a penas se había enterado que iban a ser los Squid Craft Games 2.

“Les voy a contar que no sé de que se trata pero vamos a intentar hacer lo que se pueda. Es un juego que es una poringa pero realmente hay que jugarlo. No sé porque me enteré por ustedes que me invitaron y claramente no me quedó otra que jugar y acá estoy”

Kun Agüero