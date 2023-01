No cabe duda que el trolleo a Piqué de 35 años de edad no termina desde que Shakira lanzó su canción con BZRP, y el Kun Agüero lo sabe.

Pues en esta ocasión, un clip se ha hecho viral en donde a Kun Agüero de 34 años de edad se le pregunta qué artista traerá para la final del partido de la Kings League, ¿será Shakira?

Y aunque Kun Agüero guardó silencio por varios minutos, poniendo en suspenso a Piqué y sus compañeros de la Kings League, al principio, el ex jugador argentino no se atrevía a decirlo.

Kun Agüero no suelta a Piqué y ya sin vergüenza le dice que “los hombres facturan también”

Kun Agüero se la vuelve a aplicar a Piqué: “La tenes Clara”, pero él no la captó

Kun Agüero no para y ahora le sugiere a Gerard Piqué usar una playera con ‘Sal-Piqué’

“¿Qué payaso?”: Piqué trata de defenderse del Kun Agüero y este no se la deja pasar

Incluso uno de los integrantes de la Kings League le preguntó a Kun Agüero si es que tenía ya cerrado el trato para que este artista se presentará en la final.

En un clip que se ha hecho viral en redes sociales, el Kun Agüero ha hecho de las suyas nuevamente al tirarle a Piqué.

Pues cuando se le preguntó al Kun Agüero sobre cuál era el artista que podría presentarse en la Kings League, su trolleada a Piqué no se hizo esperar.

“Ya está casi, ya (cerrado), ya he charlado y es… Ssshhh. Empieza con Ssshhhaaa. No, mejor no lo digo”

Kun Agüero