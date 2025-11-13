Ante la próxima llegada de la película Jujutsu Kaisen: Ejecución a cines ya se conocen los detalles para la temporada 3 con el estreno del Culling Game Arc.

Arco de Jujutsu Kaisen temporada 3 del cual ya tenemos guía de capítulos y fecha de estreno para la historia que adapta Culling Game Arc, al español el arco del Juego del Sacrificio, así que presta atención.

Guía de capítulos y estreno del arco Culling Game por temporada 3 de Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen temporada 3 sin duda causa sensación entre los fans de anime con altas expectativas y más tras confirmarse que en esta ocasión Culling Game Arc llegará en 2 partes para su estreno.

Por lo que la fecha de estreno oficial de Jujutsu Kaisen temporada 3: Culling Game Arc será el próximo 8 de enero 2026 con 26 capítulos.

Sin embargo, los 26 capítulos de Jujutsu Kaisen temporada 3: Culling Game Arc se estrenarán en 2 partes de 13 episodios cada una y con emisiones semanales.

Así que la guía de capítulos y fecha de estreno del Culling Game Arc con el estreno de Jujutsu Kaisen temporada 3 será de la siguiente forma.

Estreno de capítulos por fecha para la 1° parte Jujutsu Kaisen temporada 3: Culling Game Arc:

Episodio 01 – 8 de enero de 2026 Episodio 02 – 15 de enero de 2026 Episodio 03 – 22 de enero de 2026 Episodio 04 – 29 de enero de 2026 Episodio 05 – 5 de febrero de 2026 Episodio 06 – 12 de febrero de 2026 Episodio 07 – 19 de febrero de 2026 Episodio 08 – 26 de febrero de 2026 Episodio 09 – 5 de marzo de 2026 Episodio 10 – 12 de marzo de 2026 Episodio 11 – 19 de marzo de 2026 Episodio 12 – 26 de marzo de 2026 Episodio 13 – 2 de abril de 2026

Jujutsu Kaisen temporada 3: guía de capítulos y fecha de estreno del Culling Game Arc

¿Cuándo se estrena la parte 2 de Jujutsu Kaisen temporada 3: Culling Game Arc?

Por ahora, la parte 2 de Jujutsu Kaisen temporada 3: Culling Game Arc no tiene fecha de estreno confirmada.

Sin embargo, se sabe que la parte 2 de Jujutsu Kaisen temporada 3: Culling Game Arc llegaría durante el segundo semestre del año 2026 (entre los meses de Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

Acá te estaremos actualizando todos los detalles para el estreno de los capítulos de la parte 2 de Jujutsu Kaisen temporada 3: Culling Game Arc en cuanto se revelen.