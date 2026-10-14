Alien: Isolation 2 marca el esperado retorno de una de las obras cumbres del survival horror moderno, y que por mucho tiempo se pensó que no llegaría a concretarse.

Gracias a la gente de SEGA, tuvimos la oportunidad de probar unos minutos de Alien: Isolation 2, así que aquí te daremos nuestras primeras impresiones.

Estas son nuestras 3 impresiones previas de Alien: Isolation 2:

Alien: Isolation 2 busca innovar con su ambientación Alien: Isolation 2 luce más inmersivo El xenomorfo de Alien: Isolation 2 será todo un reto

Alien: Isolation 2 busca innovar con su ambientación

Lo primero que te podemos decir de este previo, es que Alien: Isolation 2 busca innovar con su ambientación, pues durante nuestro tiempo vimos diferencias con la primera entrega.

A diferencia de la claustrofobia de la primera entrega, esta secuela parece introducir una dinámica que alterna entre instalaciones cerradas y la intemperie de un planeta desconocido.

Este último aspecto suma mucho, pues tienes que avanzar en la oscuridad bajo la lluvia, sin mapas ni indicadores en pantalla (HUD) y escuchando el entorno.

Lo cual hace que se genere una profunda vulnerabilidad ante la falta inmediata de conductos o casilleros para ocultarse como en la primera entrega.

Alien: Isolation 2 (SEGA)

Alien: Isolation 2 luce más inmersivo

Otra cosa que notamos en este previo fue que Alien: Isolation 2 luce más inmersivo, principalmente en cómo interactuamos con el entorno.

Todo se hace ahora en “manual”, por decirlo de alguna manera, ya que cuando tuvimos que hacer ciertas reparaciones, hubo que encajar uno a uno los componentes a nuestra disposición.

Esto hace que se genere más tensión, pues ya no es solo apretar rápidamente los botones para hacer estas acciones, ahora hay que hacerlo todo poco a poco, con la amenaza del xeonomorfo presente.

Por su parte, el diseño sonoro vuelve a ser crucial, ya que debes de estar atento siempre a tu entorno, cualquier ruido puede ser señal de alarma.

Obviamente tampoco puedes hacer mucho ruido, pues eso alertará a las amenazas a tu alrededor.

Alien: Isolation 2 (SEGA)

El xenomorfo de Alien: Isolation 2 será todo un reto

Te podemos decir que el xenomorfo de Alien: Isolation 2 será todo un reto, pues se ha mejorado todo el apartado alrededor del mismo, siendo de nueva cuenta un enemigo invencible.

La inteligencia artificial de la criatura rehúsa patrones memorizables y reacciona dinámicamente al menor estímulo. Cualquier descuido sonoro o luz deslumbrante lo llama de manera inmediata a tu posición.

A esto hay que sumar un impresionante salto gráfico en iluminación, físicas de fluidos y modelados, con lo que el alienígena proyecta una presencia abrumadora.

Lo cual nos deja una buena impresión de cara a lo que será el juego cuando esté completo, esperemos que la experiencia se mantenga intacta, pues de momento no hay una fecha de estreno.