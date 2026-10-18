Amplitude Studios reveló el primer gameplay de HUMANKIND 2, el cual luce bastante bien, haciendo los movimientos exactos para darnos algo innovador tras el éxito de la primera entrega.

Nosotros estuvimos presentes en la revelación de este gameplay de HUMANKIND 2, por lo que a continuación te diremos lo que más llamó nuestra atención.

Estos son los tres puntos del vistazo previo del juego:

El Modo Histórico y el mapa de la Tierra en HUMANKIND 2 Más de 70 culturas y libertad de evolución en HUMANKIND 2 HUMANKIND 2 nos dará un entorno vivo para un combate táctico

El Modo Histórico y el mapa de la Tierra en HUMANKIND 2

De las novedades principales tenemos el Modo Histórico y el mapa de la Tierra en HUMANKIND 2, una opción orientada a desarrollar partidas sobre un mapa fijo y auténtico de la Tierra.

Para asegurar un trasfondo veraz, el equipo ha colaborado con más de 30 historiadores internacionales e integrado eventos, ubicaciones y culturas fundamentados en investigaciones documentales.

Cada partida arranca con un “Primer Relato” o mito fundacional; en la presentación de gameplay se expone el Relato del Domador de Inundaciones, asociado a los inicios del Antiguo Egipto.

A partir de allí, la civilización progresa a lo largo de seis eras, donde las decisiones iniciales continúan influyendo en las etapas posteriores del imperio.

HUMANKIND 2 (Amplitude Studios)

HUMANKIND 2 tendrá más de 70 culturas y libertad de evolución

Otro detalle interesante es que HUMANKIND 2 tendrá más de 70 culturas y libertad de evolución, lo que te da un abanico impresionante de opciones, pues básicamente todo el mundo está representado en el juego.

Además, el cambio estructural más significativo radica en que la transición cultural pasa a ser totalmente opcional.

A diferencia de la primera entrega, los jugadores ya no están obligados a adoptar una nueva cultura al cambiar de era; pueden mantener una única identidad durante toda la partida o hacerla evolucionar progresivamente.

Además, cada cultura dispone de su propio árbol de progresión con rasgos, habilidades y bonificaciones permanentes.

HUMANKIND 2 (Amplitude Studios)

HUMANKIND 2 nos dará un entorno vivo para un combate táctico

Lo último que vimos en la presentación es que HUMANKIND 2 nos dará un entorno vivo para un combate táctico, gracias al nuevo Sistema de Adaptación.

Este permite desbloquear rasgos y habilidades según el bioma habitado y el contacto con poblaciones locales.

Por ejemplo, en la presentación se mostró cómo colonos de origen egipcio que se establecen en zonas frías pueden entrar en contacto con el pueblo thule e incorporar unidades de perros de trineo, obteniendo ventajas tácticas en exploración y combate.

Asimismo, el clima y los biomas evolutivos pueden modificar la disponibilidad de recursos y la economía urbana a largo plazo.

Finalmente, las batallas se libran directamente sobre el mapa del mundo, priorizando el posicionamiento, la orografía del terreno y la composición de los ejércitos.