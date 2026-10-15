Persona 4 Revival, desarrollado por P-Studio y distribuido por SEGA/Atlus, representa la modernización integral del aclamado JRPG.

Tuvimos acceso a un pequeño demo de Persona 4 Revival por parte de SEGA, por lo que aquí te daremos nuestras impresiones.

Estas son las tres cosas previas que vimos del juego:

Persona 4 Revival tiene un rediseño visual casi completo Hay un buen salto técnico con Persona 4 Revival Persona 4 Revival tiene una evolución en su combate

Persona 4 Revival tiene un rediseño visual casi completo

Persona 4 Revival tiene un rediseño visual casi completo, acercándose bastante a lo que hemos visto en los más recientes RPG de Atlus.

El apartado gráfico está construido sobre el motor Unreal Engine 5, ofreciendo un entorno en Inaba más vibrante, detallado y con paletas de color más ricas.

Los modelos de los personajes destacan por expresiones faciales y animaciones más expresivas, acompañados por secuencias animadas en 2D a cargo del reconocido estudio MAPPA.

Esto resaltará más en la campaña principal, pues es donde se explota todo lo relacionado a la narrativa y expresión de los personajes; aunque también luce en el gameplay, sobre todo en el diseño de los enemigos.

Persona 4 Revival (SEGA)

Hay un buen salto técnico con Persona 4 Revival

Siguiendo con el apartado anterior, el demo dejó ver que hay un buen salto técnico con Persona 4 Revival, haciendo los ajustes adecuados al juego original.

La interfaz adopta el estilo fluido e intuitivo de Persona 5, mientras que la invocación de las Personas gana una presencia mucho más teatral sobre el escenario de batalla.

Asimismo, a pesar de tener muchos elementos en pantalla, nunca notamos que el juego tuviera problemas como bugs, cuelgues o glitches que arruinaran la experiencia.

Claro, hay que señalar que solo pudimos jugar durante media hora, así que no sabemos en realidad qué tan pulida esté la experiencia final.

Persona 4 Revival (SEGA)

Persona 4 Revival tiene una evolución en su combate

Finalmente, diremos que Persona 4 Revival tiene una evolución en su combate, de nueva cuenta acercándose bastante a lo que son los títulos modernos de la saga.

El sistema de batalla integra dinámicas de entregas recientes como los relevos y los ataques combinados, así como la ventaja que se obtiene al dañar a un enemigo con una magia elemental a la que sea vulnerable.

Para la exploración de mazmorras, se incorpora una guía visual con la ruta más rápida y la capacidad de bloquear ataques de sombras en el mapa para evitar emboscadas; además que con esa misma mecánica puedes tomar ventaja en las peleas.

Lo único malo, es que se mantiene la tan criticada mecánica que si muere el protagonista se acaba el juego, aunque el resto del equipo esté sano.