Stranger Than Heaven, la nueva precuela de Like a Dragon desarrollada por RGG Studio y editada por SEGA, se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos dentro de esta saga de videojuegos.

La gente de SEGA nos dejó darle una probada a Stranger Than Heaven y te podemos decir que luce interesante, pero todavía necesita bastante trabajo.

Estas son las tres cosas previas que vimos del juego:

Stranger Than Heaven cambia completamente el sistema de combate Las actividades secundarias de Stranger Than Heaven van acorde a la época Los gráficos de Stranger Than Heaven no están tan pulidos

Stranger Than Heaven cambia completamente el sistema de combate

Stranger Than Heaven cambia completamente el sistema de combate, ya no es un RPG ni un juego de acción rápida como tal, ahora las cosas son más pausadas.

Abandona el estilo tradicional de combos mecánicos para implementar un esquema donde los botones superiores gestionan de forma independiente los golpes de los lados izquierdo y derecho del personaje, así como su intensidad.

El combate demanda máxima concentración en la postura, la esquiva y la ejecución de parries direccionales coordinados con la trayectoria de los ataques enemigos; algo que dicho sea de paso, no era muy intuitivo en la prueba.

Habrá que ver qué ajustes se hacen posteriormente, así como el desarrollo del mismo sistema de combate a lo largo de la historia y las eras donde esta se desarrolla.

Stranger Than Heaven (SEGA)

Las actividades secundarias de Stranger Than Heaven van acorde a la época

Aunque limitado, en la prueba pudimos recorrer un poco del mapa, así dimos cuenta que las actividades secundarias de Stranger Than Heaven van acorde a la época donde se desarrolla la obra.

Pudimos entrar a un par de restaurantes para pedir comida de inicios del Siglo XX, además de tener un enfrentamiento de “fuercitas”, donde la coordinación con los botones es esencial.

Si bien no tendrás cosas como los salones Club Sega, los bares de hostess o los minijuegos de Master System, todo indica que sí habrá varias cosas para entretenernos en la ciudad.

Claro que también queda la duda si las actividades se expandirán entre era, cambiarán sustancialmente y cómo se integrarán con las posibles misiones secundarias, de las cuales no vimos ni una.

Stranger Than Heaven (SEGA)

Los gráficos de Stranger Than Heaven no están tan pulidos

Tenemos que decir que los gráficos de Stranger Than Heaven no están tan pulidos; de hecho, lucen menos definidos que los del último Like a Dragon.

Por lo menos en la prueba que tuvimos, resaltaban demasiado las tonalidades grises y se veía un tanto “brumoso”y “terroso” el aspecto visual, lo cual contrasta con lo pulido que vemos en las otras entregas de la obra.

No sabemos si se le quiso dar esta estética para diferenciarlo del resto de la saga, o bien era solo el escenario donde estábamos jugando y el cambio de ambientación hará la diferencia.

Aún así, SEGA aún tiene que pulir este y otros aspectos del juego previo a su lanzamiento en enero de 2027, siendo este uno de los primeros estrenos fuertes del próximo año.