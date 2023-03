Desde que Dalas Review sacó su último video en donde exponía la supuesta homofobia del streamer de Twitch JH de la Cruz, ahora es AriGameplays quien opina al respecto.

Mucho se ha hablado del streamer JH de la Cruz de 27 años de edad, en las últimas semanas debido al video que sacó Dalas Review de 29 años.

En dicho video, el youtuber revelaba que JH de la Cruz era homofóbico y solamente se escudaba tras su religión, pues se sabe que el streamer es cristiano .

No obstante, además de revelar la homofobia de JH de la Cruz, Dalas Review también llamó asesino al también tiktoker y le criticó el estar cobrando por fotos.

En ese sentido, ahora AriGameplays ha opinado al respecto de la homofobia de JH de la Cruz en su último directo.

Durante su último directo, los seguidores de AriGameplays de 25 años fue cuestionada sobre la homofobia de JH de la Cruz.

Y es que cabe recordar que su esposo, Juan Guarnizo de 26 años de edad, es muy amigo de JH de la Cruz e incluso los tres han coincidido en eventos para Twitch.

Sin embargo, AriGamplays aseguró que no estaba de acuerdo con JH de la Cruz ante la homofobia que predicaba por su religión.

“Ay no sé, es que a mi me caía muy bien ese hombre pero últimamente he visto cosas que a mi no me encantan. No creo que sea malo pero creo que también todo en exceso te puede traer ideas distorsionadas como “qué asco los gays”; pero también decir algo como lo que dijo y al nivel que sea es homofobia y yo la neta no apoyo nada de eso. Simplemente no pudiera entablar una conversación con una persona que es homofóbica”

AriGameplays