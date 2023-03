Kun Agüero asegura que la arritmia que sufrió durante el directo de Ibai Llanos en Twitch, fue culpa de Clara Chía (24 años) después de deducir el mensaje de Shakira en sus redes.

Durante un directo de Ibai Llanos, el ex futbolista y ahora también streamer Sergio Leonel Agüero del Castillo, mejor conocido como Kun Agüero de 34 años de edad, sufrió una arritmia.

Kun Agüero sufrió una arritmia en el directo de Ibai Llanos luego de que ambos quisieron descifrar los mensajes ocultos de Shakira de 46 años, tras su última foto en redes sociales.

“¿Y si Clara me mandó alguna señal por el teléfono que me agarre arritmia? Ojo eh, porque tiene mucho poder. ¿Y si fue Clara? Advertencia, fue eso.”

“O puede ser que de tanto pensar se me aceleró un poco y se bajó, no lo sé”

Sin embargo, horas después y a través de sus redes sociales, Kun Agüero mandó un mensaje a sus seguidores asegurando que estaba bien tras sufrir la arritmia con Ibai Llanos.

“Hola gente, bueno ahí ya muchos me están preguntando que tal estoy pero pues nada no sé preocupen, fue nada una boludés así que ya está todo bien. Los médicos me dijeron que estaba todo bien y no hay ningún problema así que quédense tranquilos que todavía sigo acá”

