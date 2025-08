El famoso streamer español de 30 años de edad, Ibai Llanos ha lanzado una solicitud a sus seguidores, tras la preocupación de su madre.

Luego de que Ibai Llanos ha pedido parar los edits de su cambio físico porque su madre está preocupada; esto es lo que dijo el español.

Edits de su cambio físico preocupan a la madre de Ibai Llanos pide parar con la broma

A través de un video en sus redes sociales es como Ibai Llanos pide parar los edits de su cambio físico, luego de que su madre este realmente preocupada, tras las exageradas imágenes del streamer español que circulan en la internet:

“Los edits del cambio físico tienen que parar ya, por favor. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Mi madre está preocupada. ¿Me habla por WhatsApp y me dice ‘Hijo, ¿estás bien? ¿Qué has hecho la dieta keto o la dieta que de verdad tenéis que parar?’”.

Con ello, Ibai Llanos recalcó que las imágenes de su cambio físico ya son exageradas, pues pese a que dijo haber cambiado tras bajar varios kilos, eso no quiere decir que se vea en los memes casi cadavérico.

“Al principio la gente me cambiaba la cara, me cambiaba la forma, que ahora esto ha ido evolucionando a un punto en el que fijaos en dónde estamos”.

Ibai Llanos pide parar los edits de su cambio físico porque su madre está preocupada (Especial)

¿Cuándo pesa Ibai Llano? Esto son los kilos que ha perdido tras cambio físico

Tras pedir parar los edits de su cambio físico porque su madre está preocupada, el streamer Ibai Llano también se sincero para hablar de los kilos que ha perdido tras cambio físico.

Al revelar Ibai Llano que actualmente pesa 96 kilos, por lo que todavía tienen has y seguirá siendo gordo, precisó de forma irónica a las imágenes que circulan donde se le ve extremadamente delgado.

“A ver señores, que yo a día de hoy sigo pesando 96 kilos”, afirmó. “Yo tengo todavía mis lorzas y mis tetas y cuando veo un donut empiezo a gritar. Seguiré siendo gordo toda mi vida”.

Por lo que Ibai Llano ha pedido nada más ni menos que 69 kilos, pues anteriormente el español pesaba 165 kilos.

“Muchos de vosotros que me habéis seguido mi cambio físico día a día. El cambio nos impacta tanto porque habéis visto todos mis entrenamientos, todo mi esfuerzo, toda mi alimentación. He subido más de 150 videos entrenando y me habéis visto como he ido perdiendo peso progresivamente… Yo era este con 165 kilos. Entonces, claro, si tú llevas sin verme años, tú dices: ‘¿Qué le ha pasado a este tío? Este tío está enfermo’“.