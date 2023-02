Si hay un juego que debes de tener en tu PlayStation VR2 en estos momentos, ese es Horizon Call of the Mountain, pues muestra cómo se debe de desarrollar para el nuevo visor de Sony.

Horizon Call of the Mountain no sólo es una gran experiencia visual, también es una inmersiva gracias al uso de los mandos con la tecnología del DualSense.

Claro que no es perfecto, pues tiene algunos elementos que tenía que trabajar un poco más, aún así se siente como un juego pensado totalmente para una nueva generación de realidad virtual.

Pero vayamos por partes con lo que es Horizon Call of the Mountain.

Horizon Call of the Mountain (Sony)

¿Cómo se juega Horizon Call of the Mountain?

En Horizon Call of the Mountain tomamos en control de Ryas, un nuevo personaje quien debe de ayudar a Solminio a resolver una amenaza que acecha a la tribu, al mismo tiempo que busca a su hermano.

Para lograr nuestro objetivo, Horizon Call of the Mountain adapta las mecánicas de los juegos de Aloy, para que tengamos una experiencia más personal de todo el entorno.

Lo primero a destacar es la exploración; aunque no estamos en un ambiente abierto, los desarrolladores supieron dar al jugador la sensación de algunas de las habilidades de la legendaria cazadora.

Principalmente hablamos de las mecánicas de escalada, las cuales nos obligan a movernos como si de verdad estuviéramos subiendo una montaña.

Horizon Call of the Mountain (Sony)

Los mandos nos dan las sensación de tocar las rocas, el metal y los distintos materiales que vemos a través del visor, lo cual hace que todo se siente único.

A esto hay que sumar que conforme pasa el tiempo se suman nuevas herramientas que requieren un uso puntual, como cuerdas o picos, mismos que también tienen esta dinámica sensorial.

Junto con esto, otra cosa a destacar de Horizon Call of the Mountain son los acertijos, que si bien son contados, nos obligan a pensar más allá de los juegos tradicionales.

Pues aquí tenemos que usar todos los recursos que vemos y tenemos a la mano (literalmente), nosotros debemos de realizar las acciones como tal.

Horizon Call of the Mountain (Sony)

Como mover ciertos elementos o usar herramientas para abrir caminos, todo se hace de manera bastante natural y fluida.

Finalmente, está el combate; lo ponemos hasta el final, pues es lo menos atractivo de Horizon Call of the Mountain.

No porque esté mal implementado, al contrario, la interacción dentro de la realidad virtual del juego con las máquinas es increíble; puedes blandir tu lanza y usar el arco.

Sentirás orgullo la primera vez que aciertes una flecha en su objetivo al tensar tu arco con tus propias manos.

Horizon Call of the Mountain (Sony)

El problema es que las batallas son limitadas a una sola mecánica, pues no te puedes mover libremente, debido a las limitaciones del hardware; por lo que todo se vuelve monótono en poco tiempo.

Además de que hay muy pocos encuentros con enemigos, pues el juego se basa más en la exploración y los acertijos más que la acción en sí misma.

¿Cuáles son los problemas de Horizon Call of the Mountain?

Más allá de la limitación del combate que mencionamos recientemente, Horizon Call of the Mountain trae consigo otro par de problemas que los jugadores deben de tomar en cuenta.

El primero es la trama, siendo lo más intrascendente de Horizon Call of the Mountain; siendo más una excusa que una motivación para emprender la aventura.

Los personajes son bastante parcos e incluso el cameo de Aloy no le suma nada a la historia, algo extraño viniendo de una saga con un alto peso narrativo.

Horizon Call of the Mountain (Sony)

Otro tema a tomar en cuenta es el tiempo de juego, pues no te tomará más de 8 horas completar la campaña, y no existen muchos elementos de rejuego.

Básicamente al terminar la historia por primera vez, no tendrás muchas ganas de repetir la experiencia de inmediato, salvo que hayas quedado prendado de la obra desde el primer momento.

A esto se se suma la poca variedad de acciones; junto con el combate, los acertijos son limitados (aunque satisfactorios) y no tienes la libertad de la saga base.

En sí Horizon Call of the Mountain es más un juego sobre escalar con pequeños aderezos de peleas y puzzles a resolver.

¿Vale la pena Horizon Call of the Mountain?

Si vas por un PlayStation VR2 de Día 1, el juego que debes de tener para estrenar el visor es Horizon Call of the Mountain (recomendamos comprar el bundle con el título).

Aunque limitada en varios aspectos, esta nueva aventura de la franquicia de Aloy destaca sobre todos los títulos de lanzamiento del PlayStation VR2.

Visualmente Horizon Call of the Mountain es una obra maestra de la realidad virtual, con paisajes bellos que parece que se pueden tocar.

En su inmersión es casi perfecto, los controles del dispositivo te dejan “tocar” gran parte de lo que tienes a tu alrededor, metiéndote de lleno en este mundo post-apocalíptico.

Horizon Call of the Mountain debe de ser el fundamento de todos los juegos que lleguen después al PlayStation VR2, pues demuestra todo lo que puede aportar el nuevo desarrollo de Sony.