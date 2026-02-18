La tan esperada secuela de High on Life 2 ha llegado por fin, pero ¿vale la pena jugar esta segunda parte? Te decimos lo bueno y lo malo de este nuevo juego de Squanch Games.

La pregunta es inevitable ante la salida de High on Life 2 es: ¿logra superar la locura del primer juego o se queda en el mismo chiste repetido? Te lo decimso en nuestra reseña de 5 puntos:

El humor y personalidad siguen siendo la fuerza en High on Life 2 Hay una mejor movilidad y exploración en High on Life 2 Hay un rendimiento técnico irregular en High on Life 2 Hay combate entretenido en High on Life 2, pero no sobresaliente High on Life 2 tiene un humor irreverente

El humor y personalidad siguen siendo la fuerza en High on Life 2

High on Life 2 es la nueva secuela del exitoso juego que salió en 2022, y ahora esta nueva entrega apuesta por chistes más situacionales con un tono sea más coherente.

Es por eso que en High on Life 2 hay momentos que realmente funcionan y sacan varias risas, y de hecho en esta ocasión, Squanch Games apuesta por la historia y a que los personajes están mejor conectados, sintiéndose mejor esa línea y una trama estructurada que en el primer juego.

Además, High on Life 2 tiene más momentos risibles y, por ende cuenta con más presencia de chistes internos que los fans de la primera entrega podrán apreciar.

High On Life 2 (Squanch Games )

Hay una mejor movilidad y exploración en High on Life 2

Una de las cosas que más mejoraron en High On Life 2, sin duda alguna son las misiones y los entornos que se volvieron más variados que en la primera entrega.

En general, High On Life se siente más ambicioso que el primer juego; incluso hay escenas un tanto creativas, mini-juegos absurdos a modo de puzzles y situaciones que realmente sorprenden dentro de este mundo irreverente y alienígena.

High On Life 2 (Squanch Games )

Hay un rendimiento técnico irregular en High on Life 2

Si bien High On Life 2 se siente mas estructurado y con más ambición, puede llegar a ocurrir que en consolas o en la PC, el juego sufra de caídas de rendimiento, bajones de frames y popping visual, lo cual puede hacer difícil identificar enemigos o proyectiles al momento de actuar o explorar.

Lamentablemente, en High On Life 2 no es raro encontrar errores que rompen secuencias, cortan diálogos o incluso te atrapan en el escenario con bugs realmente molestos y notorios; incluso algunos usuarios han reportado bloqueos que impiden avanzar sin reiniciar.

High On Life 2 (Squanch Games )

Hay combate entretenido en High on Life 2, pero no sobresaliente

Si bien uno de los puntos a favor en esta secuela de High On Life 2 es que el arsenal es creativo y existen más armas parlantes, una de las características de la primera entrega, el gunplay en sí puede sentirse repetitivo y poco exigente.

Pues los combates no llegan a ser memorables y las secuencias con múltiples enemigos, puede sentirse como que muchas veces no reaccionan de forma inteligente.

High On Life 2 (Squanch Games )

High on Life 2 tiene un humor irreverente

La nueva entrega de High on Life 2 expande su universo con más armas parlantes, escenarios todavía más extraños y un sentido del humor que no tiene miedo de incomodar.

Aunque eso sí: la comedia del juego no caerá bien a todos, pues habrá quien la encuentre ingeniosa y quien la sienta algo forzada o incluso, poco divertida si no eres fan del estilo absurdo.

En resumen, High On Life 2 llega con una propuesta con identidad propia, humor más trabajado que en el original, con una movilidad divertida y un mundo más audaz.

Sin embargo, en cuanto al rendimiento técnico, este termina sintiéndose pobre con bugs frecuentes, combate algo flojo y un humor que no siempre encaja con el jugador.

High On Life 2 vale la pena si es que te gusta el humor irreverente, explorar mundos creativos y no te molestan los problemas técnicos, pues ofrece una experiencia única pero, si lo tuyo es un shooter pulido al máximo sin tropiezos o con un tono serio, puede que esta secuela no sea lo que esperabas.