Hasan Piker, un reconocido streamer de izquierda de origen turco-estadounidense, defendió el uso de collares eléctricos para perros tras ser criticado en redes por usar supuestamente uno en su mascota

Pues durante una transmisión en vivo en su canal de Twitch, Hasan Piker de 34 años de edad, fue criticado después de que su perra Kaya, comenzara a aullar después de que el streamer la regañara, causando especulaciones sobre el uso de un collar eléctrico.

Y aseguró que aunque Kaya no usa el collar eléctrico durante el video controversial, él lo enseñó ya que muchos estaban preguntando por él.

“Los collares eléctricos no son malos, incluso en su máxima exposición. Los collares eléctricos tienen componentes que te hacen sentir como una tensión, porque yo los he usado antes porque he estado con perros anteriormente y se usan para entrenarlos. No es ilegal y se usa para entrenar a los perros en general” Hasan Piker

Antes de defender el uso de los collares eléctricos al decir que “no eran tan malos”, Hasan Piker había enseñado el collar del que los usuarios hablaban y aseguraban que su perra Kaya estaba usando al momento de aullar de dolor.

En este video, él explica que tiene una vibración “pasiva” y nada más; también mostró que cuenta con un Air Tag y un vibrador, nada más.

Hasan Piker comentó que se usa como un como una luz durante la noche y tiene un GPS por si alguna vez su perra se llega a perder y emite un sonido.