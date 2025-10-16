¿Quién es Hasan Piker? Te decimos quién es el streamer que actualmente ha sido acusado de lastimar a su perro, por lo que te damos detalles de él como:

Hasan Piker también cuyo nombre de pila es Hasan Doğan Piker y quien también es conocido como HasanAbi, es un streamer turco-estadounidense conocido por su postura de izquierda en la política.

El hoy popular streamer político trabajó anteriormente como comentarista político en televisión, siendo incluso productor en The Young Turks.

Aunque el principal enfoque de Hasan Piker en Twitch es político, también juega algunos videojuegos para sus seguidores.

La doble nacionalidad de Hasan Piker se debe a que sus padres son turcos, sin embargo él nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, yéndose a criar a Estambul, Turquía.

Hasan Piker se define como progresista, izquierdista, marxista y socialista democrático, asimismo su crianza fue como musulmán.

Aunque Hasan Piker mantiene a su familia alejada de las redes sociales, se sabe que su mamá es Ulker Piker y que es sobrino de Cenk Uygur, creador de The Young Turks.

Hasan Piker tiene un perro llamado Kaya que tiene dos años siendo su mascota.

Hasan Piker nació el 25 de julio de 1991, es decir que actualmente el streamer tiene 34 años de edad.

Aunque actualmente Hasan Piker no tiene pareja, en julio pasado se dieron rumores que estaba saliendo con Imane Anys conocida como Pokimane, y Rachell Marie Hofstetter, mejor conocida como Valkyrae.

Al nacer el 25 de julio, Hasan Piker pertenece al signo zodiacal de Leo, uno de los signos relacionados al elemento fuego.

Las personas nacidas bajo el signo de Leo, como Hasan Piker, suelen ser conocidas por ser:

Líderes natos

Creativos y apasionados

Generosos y leales

Orgullosos y seguros de sí mismos

Dramáticos y algo teatrales

Las personas nacidas bajo el signo de Leo, abarca a aquellos que nacieron entre el 23 de julio y el 22 de agosto como Hasan Piker.

Los Leo irradian una energía magnética y una presencia que los distingue en cualquier multitud, tienen una visión clara y la determinación para llevarla a cabo.

Hasan Piker no tiene hijos.

Hasan Piker inició sus estudios universitarios en la Universidad de Miami, para luego cambiarse a la Universidad de Rutgers de donde salió con mención honorífica en la carrera de Comunicación y una especialización en Ciencias Políticas.

Según lo contado por Hasan Piker cuando estudió en una escuela pública en Turquía vivió bullying por su físico y su actitud en el salón de clases.

Hasan Piker ha tenido distintos trabajos en:

The Young Turks

Fox News

Chapo Trap House

HuffPost

Actualmente, Hasan Piker se desempeña principalmente con streamer siendo Twitch su red social principal.

Por otra parte, Hasan Piker tiene su propia línea de ropa donde retrata una ideología política de izquierda.

Recientemente, el streamer de Twitch, Hasan Piker fue acusado por lastimar a su perro durante una transmisión en vivo.

Pues mientras estaba transmitiendo Hasan Piker, su perra de nombre Kaya aparece al fondo, tumbada.

De un momento a otro ella se levanta y va hacia él, quien molesto le dice: “Kaya, por favor, vete, para ya”.

Posteriormente, la perra aúlla y Piker le dice que se comporta como una bebé; sin embargo, los usuarios comenzaron a especular sobre porqué había aullado de esa manera.

Y algunos comenzaron a especular que la perra de Piker llevaba un collar eléctrico, es decir uno que emitía descargas eléctricas.

En medio de la controversia, Hasan Piker ha desmentido el uso de collares eléctricos y aseguró que Kaya aulló porque se pegó con algo cuando bajó de la cama.

“Ella gritó porque se golpeó con algo cuando se estaba bajando de la cama. Le di la orden de que se sentara mientras se bajaba, y entonces gritó. Había roto la cama anterior. Gritó al bajarse, porque supongo que dio un paso raro o se golpeó la pata con algo.” Hasan Piker

Hasan Piker es el streamer político popular en Twitch que se vuelve a hacer viral por hacer transmisión en vivo desde las protestas en Los Ángeles, California de migrantes en Estados Unidos.

Fue desde el primer día de protestas en Los Ángeles que Hasan Piker apareció cubriéndose el rostro con lentes oscuros y un paliacate blanco para hacer una transmisión en vivo.

Recordemos que el gobierno de Donald Trump ha lanzado política anti migrante con Kristi Noem encabezando la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Entre risas y un disparo en su cabeza con bala de goma fue que Hasan Piker transmitió en vivo sobre lo que sucedía en la protestas donde piden detener el ICE.

Asimismo, Hasan Piker vivió un porcentaje de momentos influencers cuando manifestantes se les acercaban para platicar y pedirle fotos al ser un popular en Twitch.

El único video que hasta el momento Hasan Piker ha subido en YouTube sobre su cobertura -que sus fans le agradecen- sobre las protestas de migrantes en Estados Unidos, ya está disponible con una duración de 53 minutos.

